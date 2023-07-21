《奧本海默》史詩式大製作上畫　Barbie芭比真人版電影有驚喜

今個星期4部新片上映，套套戲味濃各有賣點：Nolan新作《奧本海默》時長3小時，無秒秒槍林彈雨畫面，不過極緊張，比見到真槍實彈畫面更震撼！原本以為《Barbie 芭比》係另一套荷里活為賺錢夾硬改編著名玩具嘅無心之作，落喺Greta執導之手，將「芭比」拉到想像以外嘅層次，娛樂同想法兼備，正！ 另外兩部日本電影亦相當吸引，三宅唱執導嘅《惠子的凝視》改編真人真事，細緻、平實嘅片段舖排出一段強大、充滿能量嘅故事。《老公死亡筆記》簡直講中唔少太太心聲，男人們可唔可以生性啲、主動做多啲？

《奧本海默》 奧本海默 (施利安梅菲 飾) 為美國知名物理學家，在二戰期間負責「曼哈頓計劃 Manhattan Project」並成功研發出人類首枚核子武器，最後轟炸了日本廣島與長崎造成二十多萬人喪生... 賣點：講到近年電影大作，好似Nolan咁套套高質整少，可以超越Nolan嘅應該只有Nolan本人，《奧》勁！

《Barbie 芭比》 「芭比樂園」裏過住100%完美生活，是世上最完美的一件事！除非你擁有無比危機意識，又或者，你正正是樂園裡的阿Ken 咁就難搞啲了… 賣點：無估到做芭比同Ken需要咁高演技！《不得鳥小姐》、《小婦人》加埋《芭比》，以後只要套戲係Greta Gerwig執導，必睇！ 《惠子的凝視》 惠子天生聽力障礙，本以為一生渾渾噩噩，沒想到卻迷上拳擊。她個子小，拳速慢，但有堅毅的心，透過拳擊找到了人生方向。此時卻傳來拳館即將關閉的消息，不知如何是好，發現原來自己最深的恐懼是找不到戴起拳套的理由。 賣點：改編自日本聽障職業拳擊手小笠原惠子的自傳故事。打拳打到觀眾入心入肺，感動嗰種！

《老公死亡筆記》 裕次郎與日和已結婚四年，從外人看來，他們簡直幸福得不得了，甜蜜的小倆口還養了一隻貓頭鷹「查理」。直到某天，裕次郎意外看見日和在「老公死亡筆記本」社交網站中的帖文，包括日和在內的人妻們都發了許多慘不忍睹的抱怨文。這件事讓夫妻倆開始產生嫌隙以致漸行漸遠，儘管兩人都想重修舊好，但至此之後每件事都亂了套… 賣點：日本真係有個「老公去死論壇」，內容結集成書仲大賣，証明人妻日日受埋好多氣，有個地方發洩下先能夠回歸家庭對住個死佬，《老》送俾各位為頭家仆心仆命嘅太太們。 原文刊登於YAHOO 電影LOL