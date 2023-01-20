《奪命狂呼》拍到第六集 Wedneday女主角Jenna Ortega斬極唔死

1996年面世嘅恐怖片《奪命狂呼》大熱，一連拍咗幾集續集，不過口碑隨住集數每況愈下，直到2011年第4集後終於叫停。事隔11年，上年原班底重啟《奪命狂呼》，狀態回勇票房高收。今年3月即將推出《奪命狂呼6》，預告片剛剛出街。

元老演員Neve Campbell早早宣佈唔會再拍《奪6》，即係要換人接鬼面電話。承接上集的鬼面殺戮事件之後，僥倖逃出生天的人全部離開胡士堡，各自開始新生活；豈料新一輪血腥風暴依然緊纏他們不放。

Courtney Cox接死亡預告電話

電影剛剛推出最新預告片，片段可見「接死亡預告電話」重任將交俾另一元老成員、《老友記》Courtney Cox 飾演嘅Gala Weathers。呢位新「鬼面」仲話自己有過人之處，多次成功從鬼面殺手魔掌逃離嘅Gala今次又走唔走得甩呢？

《奪命狂呼》入面嘅鬼面經常大開殺戒，隨機殺人，集集都有角色成為刀下魂，亦因此集集都有新演員加入！除咗元老級人馬Courtney Cox，新加入《奪6》仲有喺《蜘蛛俠：不戰無歸》入面飾演牙擦同學嘅Tony Revolori、《爆血新婚夜》女主角 Samara Weaving 以及《阿凡達：水之道》中飾演Spider嘅男星Jack Champion！

焦點落於Jenna Ortega

不過《奪6》嘅焦點相信會落於Jenna Ortega身上，佢因為Tim Burton嘅Wedneday爆紅成為潮流icon！Jenna於上集飾演Tara，角色一開始就被追殺，一路殺到尾都死唔去。今集搬出胡士堡，出咗城都摵唔甩鬼面，繼續被追殺，由地鐵追到便利店，中間多位無辜途人幫佢擋刀又擋槍，而手無寸鐵嘅佢竟然無事走得甩，體型嬌小嘅佢有無限生命力！會唔會接班成為《奪》系列主骨幹成員？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉