電影道具拍賣會

這頂64萬美元的帽子,是1984年《奪寶奇兵》系列第2集《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)所用,收藏家是已故特技演員Dean Ferrandini的私人收藏,他當年是夏里遜福的動作替身,當時也曾戴上此帽。其他電影道具拍賣還有《星球大戰:武士復仇》(Star Wars Episode VI:Return of the Jedi)的偵察兵頭盔,成交價31.5萬美元。1996年電影《奪命狂呼》(Scream)演員所穿的幽靈服飾,成交價28萬美元。