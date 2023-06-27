《奪寶奇兵》終集倫敦首映 福伯呼籲：帶你的家人入戲院

經典奪寶歷險電影《奪寶奇兵：命運輪盤》，昨日在英國倫敦李城坊(Cineworld Leicester Square)舉行首映禮。影星夏里遜福(福伯，Harrison Ford)連同導演占士曼高(James Mangold)，率領一眾演員包括菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge)、麥斯米基辛 (Mads Mikkelsen)、尊懷士戴維斯(John Rhys-Davies)及監製Kathleen Kennedy、Frank Marshall、Simon Emanuel一同盛裝出席。

麥斯米基辛挑戰亦中亦奸角色Dr Voller。

希望電影系列繼續拍下去 為了向戲中主人翁考古學家鍾斯博士(Indiana Jones)，這位史上最偉大傳奇電影英雄之一致敬，英國倫敦西區的李斯特廣場設置了一個鍾斯博士銅像，並於昨晚首映禮舉行時揭幕。福伯在訪問中表示，《奪寶奇兵：命運輪盤》是一套家庭電影，希望整個系列甚至能夠一代接著一代地傳承下去，他笑說：「離開你家中的雪櫃，以及遠離所有誘惑，帶你的家人到戲院，在黑暗中與陌生人同坐，一起感受電影帶來的正能量。」