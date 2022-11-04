她和她的戀愛小動作︱幸卓輝剝衫與家忻演對手戲 埋位前狂做掌上壓谷肌

幸卓輝在《#她和她的戀愛小動作》中飾演吳家忻的攝影機前男友。

由陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟主演的Viu Original本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》，將於本周末播出大結局，該劇起用不少男演員擔任串星，包括岑珈其、凌文龍、栢天男等已相繼現身，而昇陽娛樂（前名：太陽娛樂）新人幸卓輝（Matthew）亦有份演出，飾演吳家忻前男友，會在劇中剝衫上陣，有床上演出的曬肌場面。

自言冇裸露底線

Matthew天生男模條件，曾在電視劇集《IT狗》中嶄露頭角，今次在《#她和她的戀愛小動作》則大放笑彈，今次演繹一名迷信的攝影師，因風水關係而留長手指尾的指甲，但最後卻被家忻剪斷指甲而身亡。

Matthew跟家忻首度合作卻默契十足，他大讚對方演出很放、極具喜感。提到為半裸「床戲」展露胸肌及麒麟臂，Matthew表示得啖笑：「其實跟家忻並無親密鏡頭，劇情拍攝以喜劇呈現，所以過程好開心，當日場床戲，我都係到現場先知，因為要袒胸，所以Roll機前不斷做掌上壓谷肌。」模特兒出身的Matthew擁有健碩身材，之前拍攝MV亦曾赤膊演出，Matthew直言視乎劇情需要，個人而言絕無裸露底線，十分專業。《#她和她的戀愛小動作》本星期五、六中午12時，將於「黃Viu煲劇平台」迎來結局篇。