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娛樂
2022-10-13 16:15:44

#她和她的戀愛小動作｜梁仲恆床上情挑林千渟 羅浩銘奉旨晒肌成露肉擔當

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梁仲恆在《#她和她的戀愛小動作》中飾演花心男。

梁仲恆在《#她和她的戀愛小動作》中飾演花心男。

由吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）合演的Viu Original首部本地原創劇集《#她和她的戀愛小動作》，現正於「黃Viu煲劇平台」上架，早前劇組曾預告將有多位新一代演員逐一亮相，繼張明偉和梁仲恆後，本周便有羅浩銘（Ken）和栢天男接力上場，與兩位新進女神大玩曖昧。

梁仲恆為劇集留鬚上陣，在床上情挑林千渟。

梁仲恆為劇集留鬚上陣，在床上情挑林千渟。

半裸晒結實胸肌


#她和她的戀愛小動作》上周劇情，交代Ling（林千渟飾）慘被男友Eric（梁仲恆飾）分手後，在外向室友Hayley（吳家忻飾）的鼓勵下打開心扉，嘗試在社交平台結識異性，更成功與一神秘男子調情，豈料對方竟是同公司的送水職員Ming（羅浩銘飾），還不時強調希望「以結婚為前題」與Ling深入認識，進擊的舉動令她叫苦連天！而羅浩銘為了演活「送水Ming」的Man爆形象，不惜數度半裸上陣，大晒結實胸肌和麒麟巨臂，日前他在《#她和她的戀愛小動作》首映上透露角色搞笑，又指男觀眾可以透過劇集偷師，活學戀愛技巧。

羅浩銘飾演林千渟的公司送水同事。 羅浩銘展現驚人麒麟巨臂。 羅浩銘半裸上陣展現男人味。 羅浩銘大騷背肌！

施展賤男小動作

至於劇中飾演千渟花弗前度的梁仲恆，今集繼續現身，更施展多個賤男「小動作」牽動少女心；除了以避雨為藉口留在Ling家中，他又不時口甜舌滑，之後還從後熊抱女方，稍後二人更轉移陣地到床上談情，睇到觀眾面紅耳赤。結果「賤男」Eric停雨後馬上更衣，而且頭也不回果斷離開，令Ling大感無奈，並咀咒對方「被雷劈死」，恨意爆燈！

靚仔栢天男亦在劇中接力上場。

靚仔栢天男亦在劇中接力上場。

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