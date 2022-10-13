她和她的戀愛小動作｜梁仲恆床上情挑林千渟 羅浩銘奉旨晒肌成露肉擔當

由吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）合演的Viu Original首部本地原創劇集《#她和她的戀愛小動作》，現正於「黃Viu煲劇平台」上架，早前劇組曾預告將有多位新一代演員逐一亮相，繼張明偉和梁仲恆後，本周便有羅浩銘（Ken）和栢天男接力上場，與兩位新進女神大玩曖昧。

半裸晒結實胸肌

《#她和她的戀愛小動作》上周劇情，交代Ling（林千渟飾）慘被男友Eric（梁仲恆飾）分手後，在外向室友Hayley（吳家忻飾）的鼓勵下打開心扉，嘗試在社交平台結識異性，更成功與一神秘男子調情，豈料對方竟是同公司的送水職員Ming（羅浩銘飾），還不時強調希望「以結婚為前題」與Ling深入認識，進擊的舉動令她叫苦連天！而羅浩銘為了演活「送水Ming」的Man爆形象，不惜數度半裸上陣，大晒結實胸肌和麒麟巨臂，日前他在《#她和她的戀愛小動作》首映上透露角色搞笑，又指男觀眾可以透過劇集偷師，活學戀愛技巧。