《妖怪圖鑑》影評｜哈利波特遇上日系妖怪

就算我們長大了，都要保存著一份童稚的心，才會發現世上奇妙的事物。《妖怪圖鑑》就是這樣一部特別為有童心的觀眾而設的電影，當大家跟隨著幾位主角進入奇幻妖怪世界捉妖去，會感到十分好玩過癮。由城檜吏飾演的主角一樹戴著大框眼鏡的造型，令人聯想起哈利波特，但這次故事中遇上的妖怪，全是日系品種，別有一番味道。 《妖怪圖鑑》的同名原著由齊藤洋創作，宮本悅洋繪畫插畫，這套魔幻題材的兒童繪本共有33冊，在日本銷量高達150萬本。原作並不是一個完整的故事，而是類似妖怪說明書，介紹日本各種妖怪的特徵，如果遇上這些妖怪時，有甚麼應對方法。導演山崎貴根據原著的世界觀，創作成為現在大家在電影中看到的故事。

共度患難成長歷險 一樹、太一和辛尼在同一學校修讀六年級，他們有個共同的願望，所以特地到傳說中能令願望成真的小神舍虔誠地祈願。夜裡，3人分別在夢中見到圖鑑小妖，在小妖的指示下，他們翌日回到小神舍，那兒竟然一夜間變成了一間舊書店。在書店裡，他們遇上了店主(神木隆之介飾)，取走店裡的妖怪圖鑑後，與代課老師葉山瑤子(新垣結衣飾)掉進了神秘的妖怪世界，並且遇見同學阿湊。他們必須押上自己的生命，完成妖怪圖鑑的任務，才能願望成真。 導演山崎貴最備受觀眾認識的作品包括：《STAND BY ME 多啦A夢》系列和《ALWAYS 三丁目的夕陽》系列，但這次《妖怪圖鑑》反而令大家聯想起他在2000年首部導演作品《打機王》，同樣是關於4個小學生充滿奇想的歷險故事。相隔23年後，CG技術與特效更為精緻，但跟導演從前廣受觀眾喜愛的電影一樣，依然充滿真摰的人情味。友情與親情總是戰勝一切難關與挑戰的重要力量，共度患難後，大家上了寶貴的成長課。