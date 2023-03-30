【娛事者】睇戲要考牌－郭靖言

1. 食西餐有餐桌禮儀，我認為入戲院都要有睇戲禮儀。電影開始正式播放前，都會播出觀眾看戲要注意的事項之短片，但我發覺應該不是全部人都會看，又或者看後不理，如假包換當佢唱歌：「唔該熄咗你個電話啦⋯⋯」 2. 我幾肯定大家睇戲時不會熄電話，但大家可以校靜音，又或者把手機轉飛行模式，然後放落袋。 3. 大家歴年在戲院，都肯定發生過在看戲途中有電話響，然後有人接電話大聲地說：「係呀，睇緊戲呀⋯⋯」幸運的是他立即收線，不幸的是他繼續大聲地答問題，而且有問必答，直至有另一人在位高聲嗌：「唔L好嘈呀！」 4. 各位試過看戲期間，被坐在你後面的人不停用腳頂椅背嗎？你會以為是姚明或長腿叔叔坐在你後面，有一段時期，我經常買戲院最後的一行，以防被人用腳頂。

5. 我看戲最經典的一次，是在觀塘apm戲院看《禮儀師之奏鳴曲》，看到為死人化妝的一幕時，右面幾行忽然不斷傳來鼻鼾聲，是很大聲的鼻鼾聲，看來《禮儀師之奏鳴曲》對他來說是安眠曲。 6. 最近看姬蒂白蘭芝主演、片長158分鐘的《TAR》，看戲期間一直很靜，直至去到一幕姬蒂撞到頭部爆缸場面，戲院有一女子投入到大嗌：「哎吔！」叫聲是帶着擔心的語氣，尤如她在現場看著姬蒂受傷，由於真是很大聲，登時全院爆笑，是全部戲最好反應的一刻。 7. 我一直都搞不清楚，如何才能在看戲時顧及他人在戲院食爆谷。首先，戲院是容許飲食的，當然定必是在戲院小賣部買，才可以食。我方法是在正本戲開始時，盡快食晒買的爆谷。因在看戲時，如聽到吃爆谷不停的「卜卜聲」，是有點困擾。特別是如你看的是《無聲絕境》那類戲，在寧靜的情況下聽到吃爆谷聲，會十分騷擾。有人教我，可嘗試學習吃爆谷不會發出聲音，方法是用口水弄濕爆谷，然後口腔上下擠壓，再吞下爆谷，但我發覺這方法有點核突，接受不了。