【娛事者】睇戲要考牌－郭靖言

1. 食西餐有餐桌禮儀，我認為入戲院都要有睇戲禮儀。電影開始正式播放前，都會播出觀眾看戲要注意的事項之短片，但我發覺應該不是全部人都會看，又或者看後不理，如假包換當佢唱歌：「唔該熄咗你個電話啦⋯⋯」
2. 我幾肯定大家睇戲時不會熄電話，但大家可以校靜音，又或者把手機轉飛行模式，然後放落袋。
3. 大家歴年在戲院，都肯定發生過在看戲途中有電話響，然後有人接電話大聲地說：「係呀，睇緊戲呀⋯⋯」幸運的是他立即收線，不幸的是他繼續大聲地答問題，而且有問必答，直至有另一人在位高聲嗌：「唔L好嘈呀！」
4. 各位試過看戲期間，被坐在你後面的人不停用腳頂椅背嗎？你會以為是姚明或長腿叔叔坐在你後面，有一段時期，我經常買戲院最後的一行，以防被人用腳頂。
5. 我看戲最經典的一次，是在觀塘apm戲院看《禮儀師之奏鳴曲》，看到為死人化妝的一幕時，右面幾行忽然不斷傳來鼻鼾聲，是很大聲的鼻鼾聲，看來《禮儀師之奏鳴曲》對他來說是安眠曲。
6. 最近看姬蒂白蘭芝主演、片長158分鐘的《TAR》，看戲期間一直很靜，直至去到一幕姬蒂撞到頭部爆缸場面，戲院有一女子投入到大嗌：「哎吔！」叫聲是帶着擔心的語氣，尤如她在現場看著姬蒂受傷，由於真是很大聲，登時全院爆笑，是全部戲最好反應的一刻。
7. 我一直都搞不清楚，如何才能在看戲時顧及他人在戲院食爆谷。首先，戲院是容許飲食的，當然定必是在戲院小賣部買，才可以食。我方法是在正本戲開始時，盡快食晒買的爆谷。因在看戲時，如聽到吃爆谷不停的「卜卜聲」，是有點困擾。特別是如你看的是《無聲絕境》那類戲，在寧靜的情況下聽到吃爆谷聲，會十分騷擾。有人教我，可嘗試學習吃爆谷不會發出聲音，方法是用口水弄濕爆谷，然後口腔上下擠壓，再吞下爆谷，但我發覺這方法有點核突，接受不了。
8. 集多年睇戲經驗，我發覺有些戲院的觀眾是比較斯文，較會遵守看戲的禮儀。而有些戲院的特別容易瀬嘢。比較斯文的戲院是旺角百老匯電影中心，容易瀬嘢的，我就不說了。
9. 不知是否疫情的關係，大家已很久沒機會入戲院看電影，而是坐在家中的梳化看Netflix，於是大家就習慣一邊看戲，一邊高談闊論。疫情過後，大家入戲院看戲時以為自己仍在屋企，繼續一邊看戲一邊大聲交談，看到不明處就大聲問坐在隔離的人。
10. 如你有機會看群星首映禮，你碰到的情況，是不會在平時的戲院見到。我就試過坐在我前面的人，帶了一頂如出騷的帽子，銀幕有三份一被它遮住。
11. 看戲有時很怕坐在前邊的是一對情侶，你會發覺他們其實不是入場看戲，電影去到三份一前，他們兩個頭已重疊在一起，又或一人的頭部貼在另一人的胸部，那時你會考慮究竟是看電影還是看他們好，當然我會繼續看電影。
12. 你試過看戲時，坐在你前面的人全程板直腰，明明不算高的他，結果遮足你全套戲。你會懷疑他是否參加了一個鬥耐板直腰大賽，他遮足你全場後，散場後會有禮物。
13. 我發覺有兩類人，是特別喜歡在睇戲期間講嘢。一類是十分好奇的人，他們看戲時會不停問身邊人問題，如「究竟佢有冇死？」、「頭先嗰個係咪苑瓊丹？」，總之乜都問一餐。另一類是十分喜歡發表意見的人，他會主動告訴身邊人：「嗱，你唔信佢就係兇手！」、「佢咪就係有份提名奧斯卡男配角嗰個」。假若這兩類人約在一起睇戲，對坐在他們附近的人是一場災難。
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
原文刊登於 娛樂LOL