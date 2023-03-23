【娛事者】藝人宣傳變革 巨星都做YouTuber 張敬軒成先驅－郭靖言

1. 鄭秀文近日接連上了《小薯茄》和《好青年荼毒室》兩個YouTube頻道，先在《小薯茄》玩「雪櫃冷笑話」，說了個「鄭秀文跑步，估男藝人」的笑話（謎底：吳鎮宇），自嘲贏來無數掌聲；跟著再找來《好青年荼毒室》三人為自己的新歌《愛是…2.0》唱rap，正好標誌自媒體宣傳時代已正式來臨。 2. 天王郭富城為宣傳電影《斷網》，和導演黃慶勳及監製鄭保瑞日前也上另一YouTube頻道FHProduction，和藍仔頭及嘉盈拍片，嘉盈出動自己一大班親戚，全片四分多鐘，明顯看到郭富城不是給FHProduction很多時間去拍，但以他天王的級數，很難想像一年前他會做這些宣傳。

3. 由90年代開始至2010年打後，唱片或電影宣傳都要靠大台。電視最重要是無綫，那時無綫一台獨大，歌手一定要上《勁歌金曲》，差不多香港所有歌星都和無綫簽約，然後才可出鏡，歌星出席一個節目只有300元車馬費，兼不可亮相其他電視台節目，如接受其他電視台訪問，不准說廣東話，只可說國語。至2013年9月，通訊事務管理局裁定無綫此舉是違反競爭規定，罰款90萬元，並要求無綫於三個月內取消這些不平等合約。 4. 至於電影宣傳，那時則最緊要上到無綫《娛樂新聞眼》（古巨基曾任主持），連當紅的周星馳也會為電影宣傳接受訪問。 5. 過往除電視外，電台也是歌手宣傳必爭之地，重要性依次序是商台、港台、新城。另外紙媒的報紙雜誌，除兩大報外，雜誌是《壹週刊》、《東周刊》和《明周》，這都是唱片和電影公司重視的宣傳渠道。

6. 但時移世易，互聯網崛起，大台沒落，社交媒體Fb、IG和YouTube興起，大眾媒體遭自媒體取代，近幾年YouTuber和KOL興起，傳統電視台、電台和紙媒重要性大不如前，藝人宣傳渠道已不一樣。 7. 最早察覺這趨勢，懂得借自媒體宣傳的藝人，應是古巨基。他早於17年已有自己的官方YouTube頻道，19年3月更和YouTuber「日本Andy哥」合作拍片。他在21年2月更成立《ChillGOOD TV》YouTube頻道，由他太太陳英雪（Lorraine）協助打理，其中音樂節目《Music Panda》尤其成功。 8. 張敬軒也是先驅者，他於21年7月已找FHProduction的熊仔頭幫他拍 MV，結果 MV在YouTube過300萬點擊，之後他陸續和其他YouTuber如微辣和小薯茄合作。張敬軒又有自己的官方YouTube頻道，製作《軒公敲碗》節目，曾惡搞《今夜不設防》，十分落本認真。

9. 而做得最成功的，一定是鄭中基。他於18年12月設立的《機動電視台》YouTube頻道，有近55萬訂閱者，更獲得YouTube上年度「熱門創作者」第4位和「熱門影片」第3位，其中由網友供料的《匪夷所思》，非常爆笑，點擊率最高。 10. 去年中開始，更多當紅藝人察覺自媒體宣傳的重要性，紅星如古天樂、鄭伊健和鄭秀文輪流上《小薯茄》，玩他們的「雪櫃冷笑話」。古天樂去年10月往英國出席電影節，亦和YouTuber「混血肥仔」合作拍片，找他做司機，結果點擊近100萬。 11. 眾多YouTube頻道中，以《小薯茄》最受藝人歡迎，20年12月Mirror的Edan、Anson Lo和Stephy就為宣傳劇集《男排女將》上小薯茄，連頂級紅星古天樂和鄭秀文也要去。當紅藝人背後的經理人公司，計數甚叻，藝人時間有限，宣傳渠道多的是，衆𥚃選中《小薯茄》當然有原因。《小薯茄》的觀眾以年青人居多，藝人想打入後生仔市場，當然會揀上《小薯茄》，而不是現在的無綫電視。如想打入學術性的市場，則可找《好青年荼毒室》。

12. 自媒體和傳統大眾媒體（即大台）的分別，就是自媒體是細分的市場，現今世代已不存在大台，因不同年齡層的觀眾，口味也不同，已不可能再有一個大台可以網羅所有觀眾，而自媒體正好讓藝人可選擇性找合適的觀衆。 13. 陳柏宇今年1月上日本知名音樂YouTube頻道的《The First Take》現場唱live，演繹首本名曲《你瞞我瞞》和《有天》，結果兩曲點擊合共有500多萬點擊，非常利害。近年冒起的張天賦，也很懂得用YouTube宣傳新歌，自己有《MC張天賦》頻道。YouTube除宣傳外，更有另一好處，就是可賺YouTube給的廣告費，一舉兩得。 14. 藝人找YouTuber和KOL合作，同時YouTuber又想做藝人。《啱Channel》旗下的YouTuber米露迪和阿Gi滿約後，改簽MakerVille為合約藝人，演出Viu的節目。YouTuber做藝人，最重要是保持自己的特質，而不是毫無亮點地淹沒於傳統電視節目中，否則YouTuber只會淪為一個普通電視台藝人。