【娛事者】邊一個發明了謝票－郭靖言

4. 隨後2011年台灣片《那些年，我們一起追的女孩》在香港勁收創下記錄，九把刀也曾專程來香港謝票。杜汶澤於2012年的《低俗喜劇》，更跑超過100場的謝票。

3. 歸根究底，電影謝票應是始自外國的電影節，參展電影放映後，導演和演員都會出來接受現場提問，進行交流，這都是電影節的慣例。但在香港，公開上映電影的謝票活動，確是始自2010年的《人間喜劇》。

2. 2010年是香港影圈的低潮，據杜汶澤憶述，當時是《人間喜劇》的監製錢小蕙對他說，應該親身去戲院，多謝支持自己的觀眾。結果電影正式上畫後，杜汶澤和王祖藍頻頻去戲院謝票，宣傳稱為「映後分享會」。連三號風球，杜汶澤也去油麻地百老匯電影中心謝票，更去過澳門永樂戲院，結果他一共謝了近70場的票，最終《人間喜劇》票房埋單收700幾萬。

1. 2010年6月30日晚，由陳慶嘉執導、杜汶澤和王祖藍主演的《人間喜劇》上映午夜優先場， 在UA時代及旺角百老滙放映，杜汶澤和陳慶嘉現身謝票，這便是香港影史上首次的公開放映場次謝票活動。

5. 最初有些電影人不恥謝票，說打死也不去，認為是對電影沒信心才謝票。但估不到現在謝票已是電影宣傳的常態，已不是考慮謝票或不謝票，而是決定究竟謝幾多場票，會否瞓身謝票。

6. 低調的劉青雲，2019年2月也聯同林嘉欣為《廉政風暴：煙幕》謝票，去年青雲也有再為《明日戰記》謝票。更低調的梁朝偉，上月縱使身在外地，也以視像為《風再起時》謝票，狂答問題，與觀眾互動半小時，同場還有導演翁子光及演他少年版的林耀聲。

梁朝偉與郭富城現身《風再起時》首映禮。

VCG via Getty Images

7. 維時最耐的謝票，一定是《飯戲攻心》，由9月7號上映，謝票謝到2月7號，謝足五個月。不止導演和演員，幕後也有謝，美術指導張蚊和剪接師鄭偉麟都曾出席謝票場。

《飯戲攻心》謝票場。

8. 謝票場也會影響觀眾買戲飛的策略，為近距離接近謝票的演員，觀眾會買第一行和第二行。所以當發覺你買的場次，前面兩行莫名其妙爆滿，後面還大把飛，你便知道自己看的，一定是謝票場。

9. 謝票場一定是票房靈藥？未必！《深宵閃避球》和《超神經械劫案下》也有謝票，但相信對票房沒大幫助。又如去年上映的《失衡空間》曾謝票，相信大家亦沒什麼印象。

《深宵閃避球》謝票場。

10. 最搞笑的謝票，必定是張家輝。他去年為《明日戰記》謝票，一出場就說：「大家好，我係天幕！」擺明回應他在《明》片令人摸不着頭腦的對白「天幕就係我，我就係天幕」，結果令在場觀眾捧腹大笑。

張家輝為《明日戰記》謝票。

VCG via Getty Images

11. 最尷尬的謝票，相信是《斷網》。有點替導演和演員難為情，當電影播完戲院開燈，他們步出來時，會否諗過要先說一句對不起，浪費了觀眾的110分鐘，謝票場變謝罪場。

12. 最難以令人忘懷的謝票，不是因為有巨星出現，江湖傳聞《正義迴廊》去年謝票，麥沛東演的原型人物竟然就在戲院，據說他還站起來拍掌說：「你做得好似！」然後整間戲院觀衆靜了。

《正義迴廊》謝票場。

13. 謝票再走下去，如何令香港觀眾繼續有驚喜？假設有一天，我們看《壯志凌雲：獨行俠》，完場後湯告魯斯出來謝票，這才是謝票的天花板。距離這一天，會遠嗎？

作者：郭靖言

做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈