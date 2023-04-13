【娛事者】點解要用新導演？－郭靖言

1. 電影圈很多傳說，最新的傳說，是先找一個之前未做過導演的全新導演，再加一個完整劇本，就很大機會拍成一套戲。 2. 因為一個從未執導過的導演，可以向政府申請「首部劇情電影計劃」的資助金，最多可拿800萬元。此計劃已搞了七屆，每年三月接受申請，由第六屆開始，大專組名額有三套，每部500萬；專業組名額亦是三套，每部800萬。 3. 歴年來經「首部劇情電影計劃」拿資助拍的電影，多不勝數，包括《一念無明》、《點五步》、《藍天白雲》、《以青春的名義》、《淪落人》、《G殺》、《手捲煙》、《過時過節》、《燈火闌珊》和《流水落花》。有這800萬資助金，以中小型製作來說，已經幫了很多。 4. Makerville開拍由Mirror十二子主演的《12怪盜》，找來新導演何國敏執導，她之前只拍過Viu的劇集，從未做過電影導演，故Makerville其實可為此片申請「首部劇情電影計劃」的800萬資助，Makerville是否申請仍是未知之數，就算申請，也未必一定會批。

5. 新導演拍戲，更會吸引好演員義助，又可節省片酬成本。鄭秀文和張艾嘉拍《落水流花》及《燈火闌珊》都沒收片酬，林家棟零片酬拍《手捲煙》外，拍攝時還給了不少意見予導演陳健朗。 6. 早年影圈興盛的年代，一級導演執導一部電影，連寫劇本的酬勞可達八位數字。而一般已成名的導演，亦收七位數字。這幾年香港電影圈吹淡風，開戲甚難，在成本考量下，用新導演確是出路。原本是導演的谷德昭，轉型任Viu節目《爆谷一周》主持，還經常訪問新導演，便證明現在影圈新導演獲得的機會，比資歴深的導演還要多。

7. 80年代的香港電影新浪潮，當時一班新導演如徐克、許鞍華、譚家明、章國明和方育平等，都是來自電視台，拍電影前已有豐富的實戰製作經驗。現在新一批的導演，大部份都是學院派，《窄路微麈》的林森和《正義迴廊》的何爵天，都是畢業於香港演藝學院導演系。《一念無明》的黃進於城大主修電影，是譚家明的學生。《金都》的黃綺琳在浸大主修讀電影，其後做編劇寫過Viu劇集《歎息橋》。 8. 有些新導演則是編劇或副導演出身，在影圈多年極有經驗。《麥路人》的導演黃慶勳，過去二十年都是鄭保瑞的副導。《逆流大叔》和《飯戲攻心》的陳詠燊，早年是跟馬偉豪，有份寫《新紥師妹》劇本，方中Sir的「Sir」中文是怎樣寫，就是陳詠燊度出來。《毒舌大狀》的吳煒倫，則一直是林超賢的編劇，《証人》、《綫人》和《激戰》都由他寫。 9. 較特別是《流水落花》的賈勝楠，曾做過《飲食男女》旅遊版記者，從事文字工作，後來轉行拍片，參加鮮浪潮比賽後有機會拍長片。 10. 以往影圈有雌雄大導張婉婷和羅啟銳，新導演也頗多情侶和夫妻檔。黃進的《一念無明》劇本由前女友陳楚珩寫，他16年拿金馬獎最佳新導演時，在台上向陳楚珩告白說她是自己的靈魂。賈勝楠的《流水落花》劇本也是由他太太羅金翡所寫。

11. 80年代香港新浪潮導演首部電影，比起現世代導演拍的戲，有一點很不同，徐克、譚家明、許鞍華和章國明的首部戲都是類型片，《蝶變》和《名劍》是武俠片，《瘋劫》是驚慄片，《點指兵兵》是警罪片，新浪潮導演拍的雖然是類型片，但他們以創新的影像和說故事方法，去衝擊當時墨守成規的電影。 12. 現在的新導演，由於不能用高成本去拍，他們的首作格局都較小，多涉合社會議題，如《一念無明》、《濁水漂流》和《窄路微麈》，而且多言志，甚至借戲中角色，直接把主題用對白說出來，如《毒舌大狀》和《飯戲攻心》。 13. 這幾年新導演的作品，質素都很不錯，今屆入圍香港電影金像獎的最佳電影，五部入圍電影中有三部是由新導演執導。但並不代表新導演拍的必是佳作，《過時·過節》多場戲處理過火失控；《燈火闌珊》拍得平庸欠電影感。但《一念無明》、《手捲煙》、《窄路微麈》和《流水落花》確是高質，拍得神采飛揚，令人期待這幾個導演接著的作品。