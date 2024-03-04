《婚後事》洗晒版收視竟然低過《再見．枕邊人》 豆瓣獲高評分

由羅子溢、陳自瑤(Yoyo)、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的《婚後事》自播出以來，話題多多在《婚後事》播出兩集後，豆瓣已開出了8.3分的高評分，之後隨著劇集熱播，分數一直持續攀升，更一度衝至8.8分，相當厲害，雖然截至今午12時正，分數稍為迴落至8.7分，但仍然是相當理想的分數。
內地網留言亦盡是好評：「五星預定，多視角敍事，Yoyo真是不容易，怠覺得出現實中羅仲謙（子溢）很愛孩子」、「TVB給陳自瑤一個視后吧」、「第四集直接讓人淚奔」、「請一直狠下去」。
無綫今日公布上周收視，馬德鐘、張曦雯、黃智雯主演的《再見‧枕邊人》首周跨平台直播收視最高19.1點（124萬觀眾）；另一套為陳自瑤、羅子溢等主演的《婚後事》首周最高收視17.3點（113萬觀眾），結果有點出人意表。
《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.2點（131萬觀眾）；森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《HOME即是識》最高收視13.4點（87萬觀眾）；綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，最高收視13.5點（88萬觀眾）。
周日晚歌唱真人騷《中年好聲音2》，10強選手與《聲夢》學員合唱爭奪9強席位，最高收視22.5點（146萬觀眾）。