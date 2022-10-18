《季前賽》開播在即MakerVille零宣傳 姜濤陳卓賢fc聯乘造勢

由姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑呂爵安﹑邱士縉﹑梁業（肥仔）﹑郭嘉駿（193）﹑張繼聰和葛綽瑤等合演的ViuTV原創劇《季前賽》將於下周一(24日)晚播出。在意外發生前，903舉行的AllStar籃球賽曾被視為《季前賽》宣傳項目，但如今安排在11月11日播出，當日亦是劇集的大結局，因此這場籃球賽純粹是友誼波。

昨日麥當勞宣布為配合《季前賽》，特意邀請姜濤及Ian拍攝全新廣告，並於本月20日播出特別短片《季前爭霸》，ViuTV則安排周六(22日)播出製作特輯《賽前製》。不過，過往的記招、人物專訪未見有任何安排，情況跟《野人老師》相似，或只安排其他角色訪問，暫不安排MIRROR、ERROR成員的訪問。不過，據知仍有一段時間才播出的《繩角》，早前已安排Lokman、AK及Tiger等接受谷德昭訪問，但《季前賽》相關人物則未有此安排。