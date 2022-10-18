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娛樂
2022-10-18 18:09:21

《季前賽》開播在即MakerVille零宣傳 姜濤陳卓賢fc聯乘造勢

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姜濤與陳卓賢的FC聯手為《季前賽》宣傳。

姜濤與陳卓賢的FC聯手為《季前賽》宣傳。

由姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑呂爵安﹑邱士縉﹑梁業（肥仔）﹑郭嘉駿（193）﹑張繼聰和葛綽瑤等合演的ViuTV原創劇《季前賽》將於下周一(24日)晚播出。在意外發生前，903舉行的AllStar籃球賽曾被視為《季前賽》宣傳項目，但如今安排在11月11日播出，當日亦是劇集的大結局，因此這場籃球賽純粹是友誼波。

昨日麥當勞宣布為配合《季前賽》，特意邀請姜濤及Ian拍攝全新廣告，並於本月20日播出特別短片《季前爭霸》，ViuTV則安排周六(22日)播出製作特輯《賽前製》。不過，過往的記招、人物專訪未見有任何安排，情況跟《野人老師》相似，或只安排其他角色訪問，暫不安排MIRROR、ERROR成員的訪問。不過，據知仍有一段時間才播出的《繩角》，早前已安排Lokman、AK及Tiger等接受谷德昭訪問，但《季前賽》相關人物則未有此安排。

麥當勞贊助《季前賽》，於是找來姜濤及陳卓賢拍廣告。

麥當勞贊助《季前賽》，於是找來姜濤及陳卓賢拍廣告。

FC出錢為《季前賽》造勢

雖然官方宣傳近乎零，但姜濤與Ian的FC已經重金訂下巴士車身廣告，並於旺角購下兩個大型戶外廣告。根據FC官方消息，姜濤的「阿孝號」和Ian的「阿鋒號」分別是968及1A巴士，由本月21日開始行走。至於大班廣告牌由即日起至11月7日則設於旺角招商永隆銀行西洋菜街方旺角E出口方。有網民坦言「ViuTV又贏！」、「又係靠FC錢宣傳」，但同時很開心再有鏡仔的劇集播出。

官方發布劇照︰

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