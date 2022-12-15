《孤獨的美食家》隨時易角或大結局 松重豐身體抱恙計劃辭演

《孤獨的美食家》改編自同名漫畫，於12年開始拍成真人版電視劇，至今已播到第十季，而片中的主角「井之頭五郎」由松重豐演出。故事內容非常簡單，他飾演的五郎每次到日本不同地方洽談生意時，都會尋找當地的食店品嘗美食，而且製作成本非常低，觀眾也被松重豐的食相深深吸引。不過，有消息指松重豐因為腸胃問題，無法再演下去。

現年59歲的松重豐可說是元祖級「吃播」，他在片中吃得津津有味及滿足的樣子，令觀眾看得非常治癒。節目在非黃金時間播出仍有不俗收視，因此《孤獨的美食家》不停添食至第十季。然而，有消息稱「松重豐開始吃不下東西，胃部消化變得困難，導致食慾越來越差，無法吃東西的他沒有辦法成為井之頭五郎。」有指東京電視台正商討易角還是不再拍續集。他們的心水人選傾向是60歲的川原和久。

不明大家愛看大叔吃飯

松重豐對《孤獨的美食家》不停添食曾感到困惑，他於14年曾表示不太明白有誰會愛看這類題材，甚至覺得是其演藝生涯的黑歷史。17年，他更覺得不可思議，為何大家會愛看一個大叔吃飯，他亦多次指拍這部劇令他的身體構成負擔，19年更問製片何時會大結局，沒想到得到的回覆是「拍到沒人氣時」，他坦言演員也拍得膩了，為何觀眾仍這麼愛看，坦言感到絕望。

話雖如此，今年10月播放第十季時，他指劇中出現的店舖都是打從心底想造訪的餐廳，他認為每次吃到8、9分飽是享用美食的原則，呼籲大家別要暴飲暴食。他很感謝工作人員努力尋找不同好吃的餐廳，亦很希望可以再到海外拍攝。