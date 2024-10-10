《完美物質》主角驚豔但有核突位　《危機航線》劉德華搏命

完美物質

完美物質 幻想過一個進化的自己嗎？天生尤物，也不敵歲月殘酷。荷里活明星退到電視台任健美操小姐，節目竟面臨腰斬。孤注一擲接受革命性療程，天賜駐顏之術的代價，是與魔鬼進行轉身契約：要獲得更年輕更美麗的自己，條件只有一個：每星期與新我輪換。在年老色衰與花容青春之間的天秤，人性的內在醜惡必使其傾斜失控。 賣點︰有睇《美容液》嘅會想睇，片中佈景造型美術元素好buy，兩位女主角驚為天人，但係記住……都真係有核突位，小心服用。

危機航線 「有人嗎？有…」一則來自高皓軍（劉德華 飾）的神祕訊息從萬米高空傳來。一架五星級A380 超豪華客機在國際首航途中遭遇劫機，國際安保專家高皓軍挺身而出與一眾暴徒周旋，女兒小軍（張子楓飾）被困機艙，劫匪頭目Mike（屈楚蕭飾）以全機800餘人性命為籌碼威脅，小軍的媽媽傅源（劉濤飾）也身陷危險之中......機上乘客能否平安降落，這場危機該如何化解？ 賣點︰劉德華繼續搏老命

重生 在隱密的縵城角落，利欲熏心的販毒集團不擇手段，致使無數人因沾染毒品而家庭破碎、墜落深淵。被毒販迫害至家破人亡的張耀（張家輝飾）為復仇，與緝毒隊長安渡（阮經天飾）暗中合作，二人聯手做局狠辣除害，誓要將犯罪集團的榜一榜二大哥穆坤和安佩全部剷除。然而沒想到在這背後竟藏著一場精心佈置的復仇棋局，是同仇敵愾還是各懷鬼胎？在這場較量中，到底誰才是執棋人，誰又是被操作的棋子？當危機悄然而至，是沉淪還是警醒，一切請小心為上… 賣點︰爽片，打，係咁打，但係將另外2個大佬剷除嘅橋段點解咁熟口面？

麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫 有一天，細菌人發現了一本圖畫書。他聽到圖畫書裡有個聲音說：「細菌人，愛與勇氣的戰士，來幫助我吧！」然後就被圖畫書捲進去來到沙漠外的大森林裡面，他遇見了森林精靈路倫。路倫最初不敢鼓起勇氣，邀請細菌人幫她打敗在森林中搗亂的吸吸大象。雖然路倫一開始想放棄，但看到細菌人勇敢面對以及永不放棄的精神，給了她勇氣。每當面對吸吸大象強勢攻撃，他們屢次被打敗，在絕望之際，細菌人對路倫說：「去找麵包超人來吧！」麵包超人和細菌人能夠打敗吸吸大象嗎?出發吧！讓我們一起參與一場圖畫書世界的大冒險！ 賣點︰睇完《完美物質》要睇麵包超人定下驚，開心返晒

刺猬 一個「精神病人」如何在正常人的世界中生活？ 王戰團（葛優 飾），俗世裡的一位奇人，偶爾瘋癲，行為古怪，卻有獨一份的清醒。 周正（王俊凱 飾），敏感沉默的少年人，因口吃自閉，卻有無聲的反骨。 兩個不合群的人，讓一大家子頭疼不已，鬧劇不斷…… 賣點︰導演顧長衛一貫風格，以格格不入嘅角色帶出故事，主角係老少男孩，但對女角嘅刻劃更可喜

劇場總集篇 孤獨搖滾！Re:Re: 「小孤獨」後藤一里與人說話時，開頭總會不自覺加個「啊」字，是個十分怕生的陰沉少女。這樣的自己似乎也能靠玩樂團發光發熱，她抱著這般憧憬開始彈吉他，卻仍交不到朋友，每天獨自一人彈吉他6個小時，就這樣度過了國中時期。一里彈奏吉他的技術日漸進步，以「吉他英雄」的名義在網路上傳影片，或妄想著自己在文化祭的活躍演出，等她回過神來，別說是找到樂團成員，她甚至沒交到半個朋友就成為了高中生……！只差一步就會成為家裡蹲的她，某天被「團結Band」的鼓手伊地知虹夏叫住，孤獨的日常生活也因此逐漸改變。 賣點︰繼續熱血，繼續聽歌

傳說 考古專家房教授察覺，學生在冰川考察時發現的文物上的紋理和自己夢中所見到的一塊玉珮極為相似，彷彿通過玉珮將夢境和現實聯通了起來。帶著所有的疑問，陳教授率領考察隊深入冰川神廟，探尋夢中真相，共同開啟一場奇幻冒險之旅。 賣點︰我預咗入場係笑下 原文刊登於電影LOL