《完美物質》超新星Margaret Qualley加入Marvel拍新版《變種特攻》

30歲Margaret Qualley是今年荷李活最受注目女演員。

驚慄電影《完美物質》(The Substance)不但令62歲狄美摩亞(Demi Moore)事業起死回生，更捧紅30歲超新星Margaret Qualley。Marvel Studios開始籌備開拍新版《變種特攻》(X-Men)，除了英國男星Harris Dickinson、丹素華盛頓(Denzel Washington)、《怪奇物語》Sadie Sink，最新加入是《完》片的Margaret Qualley。據美媒SuperHeroHype報道，Margaret在片中飾演特攻成員Rogue。

演昆頓電影 Rogue在Marvel漫畫《復仇者聯盟Annual)第10期(1981年11月)首度出現，不久後加入變種特攻。Rogue擁有吸收他人能力、記憶和人格的能力。報道指，Margaret最近剛簽約參與Disney 20th Century Studios的項目，並且已被Marvel睇中邀她演出《變》片。

Margaret是男名模Paul J.Qualley和演員前妻Andie MacDowe的女兒，她先後演出鬼才導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)執導的《從前有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)、愛瑪史東的《可憐的東西》(Poor Things)，有演技有外形被受注目。