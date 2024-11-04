《寄了一整個春天》好友場 Marf爆與Sheena拍打戲唔留力

由新晉導演葉鈺瀛自編自導、陳果監製，COLLAR成員邱彥筒(Marf)、陳書昕(Sheena)、張毓軒(Shin)、型男栢天男及「豹嫂」胡蓓蔚等演員，主演的電影《寄了一整個春天》，昨晚舉行了一場業界友好場，更於映後上演了一場鬥快除內褲遊戲，現場氣氛高漲！

兩位女主角Marf、Sheena穿上戲中校服現身，監製陳果化身訓導主任拿著鐵間尺進場，氣氛熱鬧。問兩人戲中有一場鬧交甚至有點打交的場口，Marf笑言一開始是有難度：「我跟Sheena圍讀時其實還未太熟悉，很怕會打痛對方，排戲時就住就住，但到拍攝那一場時我們已跟戲中的感情一樣，我覺得我們拍完都幾爽。」Sheena笑言去到最後時已成好友了：「之前圍讀排戲時，我們真的很小心；但我們去到拍攝那一場時已friend咗，所以也出盡力去打對方，真的很痛(笑)，其實只拍了一take就OK了！」