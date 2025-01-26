《富貴千團》上水廣場辨「富貴逼人」記者會 黃庭鋒首次擔正 湯洛雯演黑化師奶仔

由老戲骨蔣志光與張寶兒、黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠等主演的myTV SUPER 6周年金融喜劇《富貴千團》，將於明天年廿八播出。今日一眾演員及監製關文深，於上水廣場舉行 《富貴千團：富貴逼人》記者會，宣傳劇集之餘更大派賀年禮品及揮春，更與現場觀眾大玩遊戲。
《富貴千團》劇本根據真人真事改編，以小人物發達翻身為主題的劇集，一眾新晉小花小生的搭配，組成賺錢聯盟「OPM」，眾人角色為搵錢各出奇謀，題材貼地引發社會大眾情感共鳴，尚未播出便已經在網絡上引起迴響，不少網民均熱切期盼劇集開播。
黃庭鋒、湯洛雯、張寶兒、姚宏遠、黃子恆、傅嘉莉、韋家雄、韓馬利、黃婉恩、葉蒨文、林俊其、馮子亮、梁雯蔚及監製關文深，在一片尖叫聲下，於上水廣場的舞台現身，他們預告劇情的精彩亮點，叫大家拭目以待和多多支持。
臨近農曆新年，故活動亦安排一眾演員即席揮毫手寫揮春迎蛇年，演員們拿著有關「富貴」祝賀語的揮春，跟現場觀眾拜個早年。之後主持人邀請現場觀眾上台玩小遊戲，每封利是裡有不同的祝賀說話的紙條，而演員們則負責逐一派發利是封，抽到「富貴千團」字句的幸運兒更獲頒禮物一份，現場新年氣氛十分濃厚。
黃庭鋒接受訪問時表示，《富貴千團》是他第一次擔正做男主角，「其實套劇3年前已經開拍，第一次做男主角感覺非常新鮮，我哋成班演唱合作得非常融洽，希望觀眾喜歡呢套劇，因為我哋一班演員落咗好多心思去拍。」缺席《萬千星輝頒獎典禮》的湯洛雯被傳懷孕，今日見她步伐輕盈出席活動，她在台上說：「我在《富貴千團》裡演好鍚老公的師奶仔，不但上好慳家，又會投資股票，輸了錢之後性格黑化，至於點變返好，觀眾要自己睇啦。」
大會司儀許文軒宣布，《富貴千團》將於明晚上8時30分於翡翠台首播，台下觀眾均流露出渴望眼神，足見大家對劇集期待。活動尾聲，眾演員於台上大合照，並向會場觀眾派發劇集紀念品，並約定大家明天起準時收看劇集。