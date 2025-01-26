《富貴千團》上水廣場辨「富貴逼人」記者會 黃庭鋒首次擔正 湯洛雯演黑化師奶仔

由老戲骨蔣志光與張寶兒、黃庭鋒、湯洛雯、姚宏遠等主演的myTV SUPER 6周年金融喜劇《富貴千團》，將於明天年廿八播出。今日一眾演員及監製關文深，於上水廣場舉行 《富貴千團：富貴逼人》記者會，宣傳劇集之餘更大派賀年禮品及揮春，更與現場觀眾大玩遊戲。

《富貴千團》劇本根據真人真事改編，以小人物發達翻身為主題的劇集，一眾新晉小花小生的搭配，組成賺錢聯盟「OPM」，眾人角色為搵錢各出奇謀，題材貼地引發社會大眾情感共鳴，尚未播出便已經在網絡上引起迴響，不少網民均熱切期盼劇集開播。