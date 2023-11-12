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娛樂
2023-11-12 14:00:00

《封神演義》盤點歷代5位妲己 溫碧霞、范冰冰 哪個最俘虜你心？

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《封神演義》改編停不了 盤點歷代妲己 哪個最俘虜你心？

《封神演義》改編停不了 盤點歷代妲己 哪個最俘虜你心？

中國虛構長篇小說《封神演義》自明朝成書以來，家喻戶曉，路人皆知，情節起伏跌宕，更被多次改編成影視作品。近日，《封神第一部：朝歌風雲》在內地上映。說起《封神演義》，怎能少得蘇妲己這位狐媚美人呢？每逢影視上映之時，妲己的選角或造型也成為了觀眾最關注的焦點。以下齊來盤點歷任的蘇妲己們，看看哪個最能俘虜你心？

 妲己｜娜然：新一任妲己 原來是個混血兒？

最近在內地上映的《封神第一部：朝歌風雲》早於2019年開始製作，而片方一直未有公佈妲己一角人選，只透露由新人演員擔任。隨着電影上畫，妲己的扮演者也首度曝光於人前。她就是25歲的蒙俄混血兒——娜然。娜然早於2016年憑周杰倫《告白氣球》音樂影片女主角亮相幕前，當時她如洋娃娃般五官精緻的外貌引起了網民的關注。是次飾演妲己一角，梳着中分頭的娜然明眸善睞，造型柔媚。畫上淡妝的她，眼神帶點邪氣又有機心，深邃的五官更為凸顯蘇妲己的妖嬈魅惑，驚艷不少觀眾。

除了娜然外，歷代也有不少妲己在觀眾心中留下深刻印象，以下一同看看。

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《封神第一部：朝歌風雲》是娜然在影壇的處女作。（官方劇照） 《封神第一部：朝歌風雲》演員陣容相當強勁，包括黃渤飾演姜子牙、費翔飾演紂王、陳坤飾演元始天尊，以及袁泉飾演姜王后等。（官方劇照）

妲己｜最有韻味的妲己：溫碧霞

說起港人心中的妲己，必定是溫碧霞。在2001年無綫電視出品的《封神榜》中，當年35歲的溫碧霞飾演妲己。相比起其他女演員，溫碧霞的造型更溫柔。飄逸的瀏海，配上兩道彎柳葉眉，穿跌膊衣裳的她集清純和妖冶於一身，更被封為「最美妲己」。在這個版本《封神榜》中，妲己的角色刻劃更加立體、飽滿。

比起一貫妖媚惑主、禍國殃民的形象，溫碧霞飾演的妲己原是一個天真爛漫的少女，後面對背叛才變得有野心與智慧。加上溫碧霞的成熟，一顰一笑都把蘇妲己的風情萬種呈現得淋漓盡致，為角色添加了不一樣的韻味。

溫碧霞版本的妲己原與伯邑考為情人，但因被紂王看中，被迫入宮。妲己之後對伯邑考因愛成恨，決意顛覆商朝，甚至最後皇袍加身稱王稱霸。（劇集截圖）

溫碧霞版本的妲己原與伯邑考為情人，但因被紂王看中，被迫入宮。妲己之後對伯邑考因愛成恨，決意顛覆商朝，甚至最後皇袍加身稱王稱霸。（劇集截圖）

妲己｜最有福氣的妲己：鍾欣潼

另一位港人熟悉的藝人鍾欣潼（阿嬌）也曾參演大陸網絡電影《封神：妲己》，飾演妲己。長相甜美的阿嬌，在劇中的造型與以往妲己性感、妖嬈的形象大有不同。她濃妝抹豔，穿着繁複的衣服，披上一件厚皮草，再戴上誇張的頭飾，予人華麗的感覺，故有網民略嫌她造型富態，笑稱比起是嫵媚的妲己，她更像太后或楊貴妃。

阿嬌飾演的妲己濃妝抹艷，她成為了商朝的皇后，拉開了天下之亂的序幕。（電影截圖）

阿嬌飾演的妲己濃妝抹艷，她成為了商朝的皇后，拉開了天下之亂的序幕。（電影截圖）

妲己｜最百變的妲己：范冰冰

內地女星范冰冰也曾演過妲己，而且不只一次，兩次迥然不同的風格叫人讚不絕口。在2006年播出的《封神榜之鳳鳴岐山》中，范冰冰所飾演的妲己清純可人，而且與一向禍國妖妃形象的妲己不同。

實際上，她飾演了兩個角色，一個是為了完成女媧娘娘的任務而為非作歹的狐妲己，另一個是為了伯邑考而至死不渝、被狐狸精附身的蘇妲己，嶄新的改編為觀眾帶來不少新鮮感。10年後，范冰冰在電影《封神傳奇》二度詮釋妲己，是次的妲己是位心狠手辣的蛇蠍美人，出現總是的戴上金色頭飾，比起是嫵媚動人的妲己，是次更像是延續了武則天霸道、奢華的風格。

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《封神傳奇》的妲己一邊用媚術控制紂王，一邊用妖術大戰姜子牙、雷震子、楊戩等人。（官方劇照） 本性善良仁慈的蘇妲己，被狐狸精晝夜附體後作惡多端，及後狐妲己為保性命，從妲己身體出竅，真妲己得知伯邑考慘死後隨之殉情。（官方劇照）

妲己｜最善良的妲己：林心如

2009年播出的《封神榜之武王伐紂》是2006年的續集，妖妃妲己一角由當年溫柔婉約的紫薇格格林心如接棒。林心如長相溫婉可人，所飾演的妲己略欠妖媚之感，有種「從良」的感覺。劇中的妲己是一位敢愛敢恨的女子，她深愛紂王，想幫紂王奪回江山，收回失地，與紂王執手一生，故又被稱為「最善良的妲己」。

林心如所演的妲己給人「賢妻良母」的感覺。故此，劇組在造型上刻意花了心思，強調妲己狐媚的氣質。（官方劇照）

林心如所演的妲己給人「賢妻良母」的感覺。故此，劇組在造型上刻意花了心思，強調妲己狐媚的氣質。（官方劇照）

不同改編版本的妲己都美艷動人，各有千秋，不知你心中最具代表性的妲己又是誰呢？

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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