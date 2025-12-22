《小丑回魂2》美國男星James Ransone吊頸輕生 享年46歲

曾參演恐怖片《小丑回魂2》(It Chapter Two)和《接駁靈聲》(Black Phone)系列的美國男星James Ransone，於本月19日在美國洛杉機家中吊頸自殺身亡，亨年46歲，消息震撼荷李活。曾與他多次合作的名導Spike Lee在社交網站留言哀悼。

James Ransone於2000年代初入行，2003年憑HBO劇集《火線重案組》(The Wire)演Ziggy Sobotka闖出名堂，近年多演恐怖片的Ransone曾參演《凶兆》、《接駁靈聲》系列等，在《小丑回魂2》演成年版Eddie Kaspbrak，演技備受肯定。他亦多次與名導Spike Lee合作，包括《案內人》(Inside Man)、美版《原罪犯》(Oldboy)等。Spike Lee在社交媒體發文哀悼：「安息吧，我的兄弟James Ransone，我們曾在多部電影中合作(RED HOOK SUMMER And INSIDE MAN)』



Ransone曾公開承認過去曾吸毒，多年前戒毒成功。他與妻子Jamie McPhee結婚多年，育有兩名子女。Jamie在丈夫離世前，曾在社交平台分享向美國國家精神疾病聯盟（NAMI）捐款的連結，呼籲關注精神健康，疑暗示Ransone長期備受精神和心理健康的問題困擾。

珍惜生命，防止自殺求助熱線： 香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

社會福利署： 2343 2255

情緒通熱線：18111

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk