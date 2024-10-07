《小丑︰雙瘋》票房失利 難望再創上集10億美元紀錄

上周上映嘅《小丑︰雙瘋》（Joker: Folie à Deux）可能近年最具爭議嘅電影，上集全球大收十億美元（下同），今集改成音樂劇風格，再加入Lady Gaga做「小丑女」，成件事聽落幾癲，幾切合「小丑」喪標風格。不過《小丑︰雙瘋》評價相當麻麻，實驗唔多成功，咁票房又如何呢？

根據最新數字，《小丑︰雙瘋》喺北美大約收到4千萬左右，同預期數字有出入。反而海外票房唔錯，共有8100萬收入，加埋都有1億2千幾萬，睇落同上集嘅1億4千萬全球開畫票房差唔多。不過咁，《小丑》觀眾口碑好，帶動到後勁先至碌到有10億。《雙瘋》喺「爛蕃茄」嘅評分得三十左右，頭嗰浸觀眾fans鐵票支持過後，票房應該會相當難睇，對於成本近2億嘅《小丑︰雙瘋》而言，片商華納應該期望返到本，好似上集咁又10億？難啲喎。