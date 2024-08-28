《小孩不笨》拍到第3集 唯一不變嘅可能就係家長依然係怪獸？︳今期睇咩戲

呢期《反起跑線聯盟2》成為家長們嘅討論話題，甚至有朋友嘅小朋友都睇埋一份。數返呢類反映小孩教養現況嘅影視作品，你應該記得2002年嘅梁智強執導嘅新加坡電影《小孩不笨》。

《小孩不笨》當時喺新加坡連奪4星期票房冠軍，直面新加坡嘅教育制度問題，例如過早按學生能力分流，令學生日後發展受限；而新加坡英語同中文雙語環境之下，亦產生兩代語言使用習慣不同嘅場面，觀眾唔少都身同感受。《小孩不笨》喺華語地區都頗受歡迎，因為華人家長望子成龍嘛，最多都係手法同玩法唔同而已。《小孩不笨》推出後大受好評，仲拍過電視劇版，香港都有播過。

《小孩不笨》上映4年後推出續集《小孩不笨2》，但去到今年先再出第3集，中間隔咗18年。導演梁智強話佢用咗10年時間籌備，單係劇本已經修改咗8年，到開拍時又遇上新冠疫情。梁導話本來想搵第一集嘅3位小主角再現銀幕，但因為各種因素而未能成事。

《小孩不笨3》故事有2條主線，一邊係由中國大陸到新加坡升學嘅梓豪（周俞辰 飾）同媽媽文婷（胡靜 飾），另一邊係本土高材生Jayden（江松恒 飾）同媽媽Sophia（柳勝美 飾）。今集描述小學畢業試(PSLE）當前，文婷以「各式包贏」攻略逼個仔梓豪讀書，用盡所有魔鬼式補習方法，完全唔理個仔頂唔頂得住。梓豪靠死背令成績有進步，引來同校學霸Jayden嘅媽媽Sophia注意，擔心Jayden嘅「冠軍寶座」不保。Sophia同文婷以「逼個仔溫書」而展開第一大作戰，結果當然引發更多危機。《小孩不笨3》今年6月喺新加坡上映，而電影亦成功得到內地批文，已經喺今個月中推出，暫時未知香港有冇得睇。

新加坡教育制度嘅分流措施到今年正式完結，有人認為當年《小孩不笨》帶來嘅迴響令當局逐步改善分流制度。梁智強話父母嘅想法依然未有改善，佢從老師們得知，即使而家學生成績唔再以分數而係以等級反映，但唔少家長依然著迷於分數，甚至搵辦法由等級查找仔女考試分數作比較！所以，我相信《小孩不笨》要拍落去，並唔係冇可能，而且集集都有新料。你諗吓喺香港，打羽毛球以防止「做錯事」呢啲提議都拎得出嚟…… 原文刊登於 電影LOL