《小男人周記》3.28試演 鄭丹瑞陳恩碩邀觀眾參與創作

去年鄭丹瑞與藝術總監陳恩碩(Tom)預告將於今年推出《小男人周記》音樂劇，二人非常期待今次作品面世。今年1月，鄭丹瑞、陳恩碩與一眾參與演出的演員及幕後工作人員進行試演圍讀。今日(27日)，大會宣布《小男人周記》音樂劇將於3月28日舉行試演，並歡迎支持者觀看這齣全新音樂劇的雛形及提供意見，以便創作及演出團隊進一步改良劇目內容。

今次音樂劇由鄭丹瑞出任監製，陳恩碩擔任作曲、作詞、編劇、導演及監製，把80年代風靡全港的廣播劇神話《小男人周記》以全新方式及風格呈現。全劇由六位演員分飾接近50個角色、加上超過20首抵死賤格啜核又浪漫的原創歌曲，探討都會中男女兩性關係悲歡離合。《小男人周記》將於3月28日起舉行試演，首16場試演將近爆滿，演期將延長至4月23日，門票即日開售。