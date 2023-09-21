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娛樂
2023-09-21 09:00:00

《小薯茄》耗資七位數字搞YouTuber運動會 程人富搵港隊教練加操 麗英重拾熱血

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《薯茄明星運動會》破天荒集合全港多位YouTuber。

《薯茄明星運動會》破天荒集合全港多位YouTuber。

由《小薯茄》主辦的《薯茄明星運動會》，耗資七位數字，破天荒邀請多位網絡界藝人，經籌備9個月後，昨日(20日)在西頁運動場舉行，《小薯茄》老闆兼演員高Ling指，今次籌備陸運會遇上困難重重：「我們花了幾個月才找到願意借出場地的田徑場，而且第一次舉辦明星運動會，較難吸引到贊助商，再者每位網絡人均身兼多職，好不容易才夾到日期。不過，即使耗資龐大金錢、人力、物力，我們仍堅持要舉辦今次運動會，希望藉此連繫本土YouTube平台，互相交流並推動網絡界，令更多人留意到不同有創意和實力的創作者，推動網絡成為主流！」

程人富、阿J、阿冰和童童擔任隊長。 程人富擔任隊長：隊員有Gordon、東方昇、麗英、蛙妹、Sa@Millmilk。 阿J擔任隊長：男隊員有朱mic和許賢，女隊員有柿柿、Hanna、嘉盈(左至右)。 阿冰擔任隊長：男隊員有近南哥、床哥和Cotton，女隊員有Kitling、阿冰、阿慈(左至右)。 童童擔任隊長：男隊員有肥蚊、雞翼和KB，女隊員有叻叻、Ruby@米紙(左至右)。

集合七大網絡平台

除了《小薯茄》的七位幕前成員：程人富、阿J、阿冰、童童、麗英、肥蚊、朱Mic外，明星運動會更邀請得本地網絡多個知名平台和著名YouTuber，包括：《試當真》許賢、阿慈；《FHproduction》嘉盈、近南哥；《100毛》東方昇、叻叻；《JFFT》床哥、雞翼；KB；《Mill Milk》阿Sa；《米紙》RubyGordon LauKitlingCottonHanna Vanharanta；蛙妹；柿柿。眾人聚首於運動場進行起步禮，並展開一連串田徑比賽。

童童擔任隊長。 阿冰、麗英和童童。 麗英透過運動會重拾熱血的感覺。 阿冰擔任隊長。 《小薯茄》老闆兼演員高Ling指，今次籌備陸運會遇上困難重重。

24位YouTuber參賽者

《薯茄明星運動會》的項目包括100米短跑、擲鉛球、接力、拔河等，24位參賽者將會分成四隊，隨機加入四隊隊長——程人富、阿J、阿冰和童童的隊伍，四位隊長均表示有信心奪標，其中程人富對於今次比賽隆重其事，不過密密健身，更私下約了田徑教練「私補」：「我們組絕對會勝出！在《薯茄明星運動會》拍攝前兩星期有訓練日，認識了香港隊鉛球代表薛瑋樂教練，我的推鉛球天份不錯，於是這兩星期約了教練去他的體會練習，一定會贏！」麗英表示今次陸運會重拾學生年代熱血的感覺：「我已經離開校園超過6年，以前每次陸運會跑完都會肌肉酸痛，今次都不例外，雖然得獎機會唔高，但我會努力幫大家打氣！」

《薯茄明星運動會》精彩緊張的比賽片段將於11月在《小薯茄》平台放映，敬請拭目以待冠軍誰屬！

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