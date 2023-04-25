《小魚仙》真人版其餘6位人魚造型曝光 網民︰「最上面係豆豉鯪魚？」

迪士尼真人版《小魚仙》電影將於下月25上映，日前網上流出主角Ariel與6位人魚姐姐的造型海報。7條人魚分別代表地球上的七大海域，因此迪士尼在選角是，這7位人魚都囊括了各種膚色，當中包括亞裔演員Karolina Conchet、Netflix影集《性愛自修室》（Sex Education）的印度裔演員Simone Ashley、西班牙及哥倫比亞混血兒Lorena Andrea、瑞典女演員Kajsa Mohammar、非裔模特兒Sienna King等。

6條人魚姐姐全換名稱 7條人魚的名字亦有別原著，除了主角保留英文名Ariel，其他人魚的英文名不是以「A」字開頭，分別是Mala、Indira、Caspia、Tamika、Karina和Perla。有網民認為7條人魚代表地球上七大海域，所以大家膚色不同表示諒解。然而，大眾都認為6位人魚姐姐的樣子都較主角好，直言「全部配角都靚過主角。」對於亞裔演員Karolina Conchet的人魚打扮，有網民笑言對方是扮演錦鯉。扮演Tamika的Sienna King是一眾人魚膚色最黑，有網民搞笑說道︰「最上面係豆豉鯪魚？」同時也有人稱見到7條人魚造型之後，有感海洋污染非常嚴重。