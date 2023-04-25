熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 香港學校 姜濤 港股攻略 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-04-25 13:41:28

《小魚仙》真人版其餘6位人魚造型曝光 網民︰「最上面係豆豉鯪魚？」

分享：

《小魚仙》7條人魚代表7個海洋。

迪士尼真人版《小魚仙》電影將於下月25上映，日前網上流出主角Ariel6位人魚姐姐的造型海報。7條人魚分別代表地球上的七大海域，因此迪士尼在選角是，這7位人魚都囊括了各種膚色，當中包括亞裔演員Karolina ConchetNetflix影集《性愛自修室》（Sex Education）的印度裔演員Simone Ashley、西班牙及哥倫比亞混血兒Lorena Andrea、瑞典女演員Kajsa Mohammar、非裔模特兒Sienna King等。

 

網民見到7條人魚造型之後，笑言她們都是同父異母的姊妹。

6條人魚姐姐全換名稱

7條人魚的名字亦有別原著，除了主角保留英文名Ariel，其他人魚的英文名不是以「A」字開頭，分別是MalaIndiraCaspiaTamikaKarinaPerla有網民認為7條人魚代表地球上七大海域，所以大家膚色不同表示諒解。然而，大眾都認為6位人魚姐姐的樣子都較主角好，直言「全部配角都靚過主角。」對於亞裔演員Karolina Conchet的人魚打扮，有網民笑言對方是扮演錦鯉。扮演TamikaSienna King是一眾人魚膚色最黑，有網民搞笑說道︰「最上面係豆豉鯪魚？」同時也有人稱見到7條人魚造型之後，有感海洋污染非常嚴重。

周邊產品陸續推出

由於《小魚仙》自選角開始已引來不少爭議，網民批評迪士尼過份政治正確，並催毀了大家的兒時回憶。隨住電影即將上映，市面亦陸續推出《小魚仙》真人版的相關產品，已經不再見到大家印象最深的紅髮Ariel了。

昔日大家行經玩具店的《小魚仙》公仔。

如今電影將要上映，《小魚仙》公仔的膚色都大改。

外國已有相關產品推出。

香港的網民坦言鍾麗緹是最美的人魚。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受