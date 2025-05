「尚氣」劉思慕求婚成功咀爆台籍未婚妻 幽默晒巨鑽戒指：只剩下9隻戒指

劉思慕(Simu Liu)憑電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成為Marvel首位華人超級英雄,現年36歲的他今日(12日)凌晨透過IG宣布在浪漫之都巴黎成功向拍拖逾3年的台裔女友Allison求婚,兩人咀爆放閃,天大晒巨鑽戒指。演尚氣母親的陳法拉留言:「my son is getting married (我個仔結婚了)、《新英雄聯盟》的「新黑寡婦」科倫絲佩芝(Florence Pugh)亦有留言祝賀。

劉思慕與女友Allison分享多張sweet爆合照,寫道「Us Forever(我們永遠在一起),兩人大晒巨型求婚鑽戒,劉思慕更幽默在IG限時動態留言:「Nine Rings left(只剩下9隻戒指。)」他又上載抱起未婚妻的咀爆照片,寫道:「From weekends in Paris, day trips to Palm Springs, long nights on set, afternoons vegging on the couch and everything in between, I choose you forever and always(意譯:從巴黎的周末到美國棕櫚泉的一日游、片場的漫長夜晚、下午閒適地躺在長沙發上,介乎兩者之間的所有,我永遠選擇你)」