「山寨劉德華」教海嘩排場勁出場費過百萬人仔 因一事淪為小配角

根據內地傳媒報道，一位名叫教海嘩嘅男子，因為外型似天王劉德華而走紅，佢嘅排場及出場費絕對唔會輸俾真正嘅天王。

1985年出世嘅教海嘩，出生於東北黑龍江，原本只係一個學歷唔高嘅農村青年，曾任的士司機、喺酒吧做服務生、及客串駐場歌手嘅佢，2000年參加全國青年歌手大賽，2006年加入中國山寨明星藝術團，之後喺2008年參加超級模仿秀節目《夢想劇場》，憑外貌神似劉德華而脫穎而出，喺內地人氣爆升。之後，教海嘩仲試過喺《狄仁傑之通天帝國》中擔任華仔嘅替身，工作機會不斷。以模仿劉德華走紅嘅佢，除咗擁有自己嘅表演團隊及有保鑣之外，佢嘅出場費竟然高達過百萬人民幣，不過其後因為擺架子，導致形象受損，甚至被批評佢唔值高價出場費，後來事業一沉不起，淪為演小配角。

多位山寨明星爆紅

其實除咗「山寨劉德華」之外，內地仲有「山寨謝霆鋒」、「山寨周潤發」、「山寨林俊傑」及「山寨周杰倫」等山寨明星因樣貌似某位明星而成名爆紅。另外，2006年創團嘅中國山寨明星藝術團，擁有超過300位山寨明星，佢哋不時喺內地電視台，及東南亞多個國家演出，號稱「少量的投入，達到百萬的明星回報」。

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