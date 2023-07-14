「左麟右李」餐廳遭入稟追討550萬 藝能發聲明澄清譚詠麟李克勤非股東

由歌手譚詠麟和李克勤於2013年合資開辦的「左麟右李」餐廳，在香港經營的三間分店已結業。惟其母公司前年向中國銀行借貸547萬元，直至上月仍未清，香港按揭證券有限公司日前入稟高等法院，要求公司及擔保人連本帶利還款，及9500元訟費，被告是「左麟右李」的母公司星廚管理有限公司和貸款的擔保人郭玉華，惟兩被告拒絕還款。

消息一出，藝能製作立即發出聲明澄清李克勤及譚詠麟均不是餐廳的股東。

「藝能製作」聲明全文如下：

近日有報導“左麟右李”餐廳母公司星廚管理有限公司被銀行追討欠款一事，為澄清事實股東們作出以下聲明：

首先必須澄清李克勤先生及譚詠麟先生均不是這家公司股東，並未持有任何股份，與此家公司從來沒有商業關係。

自從2012年股東們得到李克勤及譚詠麟授權以左麟右李品牌經營餐廳，便一直用心打做這餐廳品牌，服務大家，最高紀錄亦同時在各地擁有七間分店，服務及出品方面普遍亦得到顧客認可。但從2018年開始，由於經濟及社會氣氛以至2020年初疫情關係，股東一致決定在各店鋪約滿時暫停投資及經營左麟右李餐廳，而每間餐廳租約期滿時，股東們均按照勞工法例及租約，妥善處理，亦未發生任何事情。

今次事件可能源於我們最後一間位於黃埔廣場的店鋪滿約時，其中一位股東的朋友有意頂手我們店鋪以省裝修，同時也可以從新聘用一些我們的舊有員工，繼續以他們自有品牌經營，有見及此，股東們便同意轉讓該店鋪的聲廚管理有限公司及經營公司盈佳亞太有限公司給新股東，好讓他們和業主續租約，唯獨新股東不能用“左麟右李”品牌和希望他們從新聘用我們一些舊有員工。

所以上述兩間公司均不是“左麟右李”餐廳的母公司，對於報導引致影響二人聲譽，股東們十分抱歉及遺憾，為使傳媒朋友及外界清楚事件因由，股東們特此作出聲明。