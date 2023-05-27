《帝女花》專業版下月公演 不同年代花旦文武生擦出火花

經典粵劇《帝女花》面世65周年，桃花源粵劇工作舍為向任劍輝、白雪仙、唐滌生致敬，策劃多個項目，當中包括重塑《帝女花》專業版。此乃糅合唐滌生舞台版與電影版劇本，增補亡國之君崇禎罪己自縊一場，修訂為160分鐘簡煉版本，並於下月7日起公演。總監陳善之、葉家寶、導演吳國亮連不同年代的文武生、花旦近月不停排練，日前眾人聚首一堂配合樂隊彩排，務求以最佳狀態呈現於觀眾眼前。

不同組合不同演出 今次《帝女花》專業版分別由5位文武生，包括︰李龍、梁兆明、衛駿輝、王志良、洪海及7位花旦，包括︰南鳳、白雪紅、陳詠儀、鄧美玲、鄭詠梅、李沛妍、林穎施交替演繹長平公主與駙馬。彩排當日，更有劉千石到場為他們打氣。眾人表示很開心同業可以濟濟一堂為《帝女花》彩排，加上不同組合擦出不同火花，直言每場演出相當精彩，亦會為觀眾帶來不同驚喜。今次是疫情之後，可以與觀眾無罩相見，心情非常開心。