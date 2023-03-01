《帝女花》65周年｜陳善之盼能衝出香港 計劃年底搞大灣區巡演

去年是經典粵劇《帝女花》65周年，桃花源粵劇工作舍策劃了一系列的紀念項目，向向任劍輝、白雪仙、唐滌生三位藝術家致敬。其中之一項大型演出重塑《帝女花》專業版，但撞正疫情，令《帝女花》於去年初首演完之後，便告停演。今總監陳善之、葉家寶，多位文武生和花旦聚首一堂與傳媒見面。出席的文武生和花旦有李龍、衛駿英、梁兆明、洪海、王志良、南鳳、陳咏儀、鄧美玲、鄭詠梅、李沛妍、林穎施。陳善之宣布將於6月7日繼續公演15場。

《帝女花》衝向東南亞 葉家寶表示去年演過一場，而年底則與管弘樂團合作的「落花滿天·管弦光影之旅」，引來大灣區不同單位關注。他稱現已與相關單位洽談，希望今年年底或明年初到大灣區作巡迴演出。他續指亞洲不同城市也對《帝女花》有興趣，希望可以把這個本土的瑰寶帶到東南亞國家，如新加坡、馬來西亞、泰國及日本演出。