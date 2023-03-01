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娛樂
2023-03-01 19:37:16

《帝女花》65周年｜3．6日開賣 陳善之盼能衝出香港計劃搞大灣區巡演

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陳善之、葉家寶與多位文武生及花旦聚首一堂，查小欣與鄧達智也到場支持。

去年是經典粵劇《帝女花》65周年，桃花源粵劇工作舍策劃了一系列紀念項目，向任劍輝、白雪仙、唐滌生三位藝術家致敬。其中之一項大型演出是重塑《帝女花》專業版，可惜撞正疫情，令《帝女花》於去年初首演完之後，便告停演。今日(1日)總監陳善之、葉家寶，多位文武生和花旦聚首一堂與傳媒見面。出席的文武生和花旦有李龍、衛駿英、梁兆明、洪海、王志良、南鳳、陳咏儀、鄧美玲、鄭詠梅、李沛妍、林穎施。陳善之宣布將於67日繼續公演15場，票將於３月６日開售。

陳善之宣布《帝女花》專業版將於6月7日再度公映。

《帝女花》衝向東南亞

葉家寶表示去年演過一場，而年底與管弘樂團合作的「落花滿天．管弦光影之旅，引來大灣區不同單位關注。他稱現已與相關單位洽談，希望今年年底或明年初到大灣區作巡迴演出。他續指亞洲不同城市也對《帝女花》有興趣，希望可以把這個本土的瑰寶帶到東南亞國家，如新加坡、馬來西亞、泰國及日本演出。

葉家寶表示現已與大灣區相關單位洽談《帝女花》巡演事宜。

仙姐或會現場支持

問到陳善之屆時白雪仙可會來捧場，他指仙姐去年主動要求欣賞「落花滿天．管弦光影之旅，相信對方或會欣賞日場。他說︰「佢有問有冇日場，夜場就唔嚟，今次我哋有日場，所以到時再請仙姐嚟睇。佢係國寶，擔心有咩差池，平時都唔敢驚動佢老人家。」提到樂基兒傳離婚，曾是她昔日經理人陳善之表示與對方很久沒有聯絡。

(左起)導演吳國亮、葉家寶及陳善之。

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