《弊傢伙！我要去祓魔》專訪(上)｜強尼為「玄學界鄭伊健」型造搞到脫髮 王頌茵為岑樂怡獻螢幕初吻

由強尼、岑樂怡(阿妹)和王頌茵(Cathy仔)合演的ViuTV原創劇《弊傢伙！我要去祓魔》，由曾編導《暖男爸爸》的戚家基主理，以港劇少見的動漫風格，呈現玄學風水鬼怪等超現實世界。自開播以來備受網民討論，紛紛拆解玄門正宗、百鬼夜行等背後寓意，更被奉為「香港人先識睇」的神劇。3位主角早前接受本報訪問，強尼自爆為「玄學界鄭伊健」的造型黐假髮，搞到「男人最痛」脫髮， Cathy仔就劇透將獻螢幕初吻，對象不是劇中暗戀她的御前鐡馬(柯煒林飾)，而是劇中的拍檔阿妹。

白髮有意思 強尼演的毛無邪本是明星風水師，但因打通冥界之門引發百鬼夜行，身敗名裂兼失去靈力，生活潦倒。為了交代角色遭遇，造型花了不少心思，除了一頭蓬亂的長髪，還有一小撮白髮，他解釋，「因為這個人失去了強勁的能力，小撮白色就代表沒有了的能力。」他表示原打算戴假髮拍攝，但想既現實又帶有漫畫元素，於是特製半個假髮，「因為只係笠上頭，一定要用好多髮夾夾實，才不會移位，所以頭皮好緊好痛，夾實髮根，拍完兩個月之後，真的就開始脫髮。」 被摑20巴掌 除了脫髮，強尼有場戲被曾學贊掌摑，由於要拍幾take，合共超過20巴掌，甚至打到耳鳴。他續稱，那段日子一劇接一劇，半年內完成《祓魔》、《反起跑線聯盟》、《出租大叔》和舞台劇《大象的告別式》，其後休息了幾個月令身體回復元氣。不過，他直言過足癮，因經常要保持司儀形象，難得拍劇可嘗試不同造型。

岑樂怡拍《暖男爸爸》已被看中 岑樂怡以一頭短髮的新型造受訪，跟劇中端木零的長直髮造型有很大反差，她半說笑指因失戀剪頭髮，其後認真表示，「大家都不信，沒特別原因，其實我1至13歲左右都是短髮，比現在更短，男仔頭一樣。」阿妹演極度社恐內向的端木零，原來早於拍《暖男爸爸》時已被選上，「當時戚家基找我演幼稚園老師，當大家在鬧笑吹水時，見自己拿著飯盒瑟縮一角，默默吃飯，直至開工就抹嘴補妝埋位，看中我這特質很適合演端木零。」梁頌茵演擁路嘉敏臉上有明顯雀班，原來每次拍攝前都要用眼線筆逐一點在臉上，更要跟演母親的葉蘊儀一樣。 談到角色最大挑戰，她直指是背對白，雖然角色對白不少，但要計算風水方位、煲藥湯的古怪稀有材料，擅於記司儀稿的強尼大表認同，演風水師即興背一段長對白，絕非「人話」，相信看過劇集的觀眾也必明白。

感情線錯綜複雜 談到感情線，強尼直言好亂，毛無邪既有正印妻子又有2位女友，盧鎮業(小野)演的「烏鴉」暗戀端木零，柯煒林(Will)演的卸前鐵馬一直對路嘉敏有好感，Cathy仔自爆，「我的螢幕初吻俾咗阿妹。」阿妹一臉疑惑：「原來真的是你的螢幕初吻？」事緣在周五(2月28日)播出的第15集中，端木零為見父親一面，尋死上演人生走馬燈，路嘉敏為她做人工呼吸。

Cathy仔與型男Will有不少對手戲，問可有被對方迷住時，她毫不猶豫表示：「無，因為角色有陰陽眼，好驚卸前鐡馬。(一點也沒有？)有一點吧，但角色被其他人吸引了。」阿妹反而表示羨慕，「我覺得你們有愛意。」Cathy仔卻羨慕阿妹和小野的感情線，阿妹也感惋惜，「希望可以多點發展，因為跟小野演戲好安心舒服。」兩位女主角欲言又止，到底會否發展「女女」情，就要留待下星期的結果周揭曉。」

