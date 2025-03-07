《弊傢伙！我要去祓魔》專訪(下)｜強尼羨慕「無邪」有勇氣修補關係 岑樂怡讚香港演員水平不比荷李活差

ViuTV原創劇《弊傢伙！我要去祓魔》本周進入結局篇，結合動漫、靈異、風水玄學等元素，由起初被視為「膠劇」到成為網上熱話，除了關注「零敏CP」的發展、7位靈犀者的身份，以及誰是final boss，都為網民津津樂道。早前強尼(許博文)、王頌茵(Kathy仔)和岑樂怡(阿妹)接受本報專訪，強尼現時的觀眾已很高階，「即使拍到有幾深，也會有觀眾會看完之後，即晚已在Threads有好多人討論。」的確，每晚劇集播出後，網上火速湧現大量劇情解讀，分享感動或搞笑點，強尼亦不時親自留言回覆。

對觀眾解讀能力有信心 劇情由《暖男爸爸》導演戚家基主創，表明《祓魔》是一套二次元中二病非現實零科幻勁搞笑超感動有今生冇來世的劇集，角色造型充滿動漫感，岑樂怡演的端木零以嗅覺辨別好人壞人，她直言，「起初也很質疑，當然也會照做，當我看到後期剪輯，發現原來角色真可這麼怪，這劇就是要創造一個現實中，沒看過的世界。」強尼形容這如打機讓自己進入不一樣的世界，「雖說是虛構的世界，但就像睇《龍珠》、《美少女戰士》等，總可聯繫真實世界，令你想起現實事情。」劇裡「安平市」扮作看不見的生存之道、「玄門正宗」寧枉勿縱的管治，「Lucky Land」洗腦式「正能在你心」口號等，不少網民封為「香港人先識睇」的劇集，甚至有聲音要求開拍第二季。

願踏出一步修補關係 對於3位演員而言，劇集亦帶來不少反思，強尼感觸表示「我會羨慕毛無邪這角色，其實人生總會犯過一些沒法彌補的錯，不是每個都有勇氣或願意再付出努力去修補這件事。不是很多跌落谷底的人能爬得出來，我羨慕他有勇氣嘗試去彌補。若問我有沒有做過一些不能彌補的遺憾，答案是一定有，所以會對還在的人好一點，因為關係很奇怪，不是你想修補可修補，當一段關係被一些事卡住，人通常會避開，但我會願意去面對一些比較難受的關係。」 小事也有價值 王頌茵覺得角色露嘉敏有些可憐，「因她不太敢表露情緒，直至遇到毛無邪和端木零，才找回自己的人生意義和價值。」Cathy仔透過演繹角色，有所啟發，「我看來好像很快樂，其實喜歡自己躲在家裡，暗裡很不開心，今次啟發我看開一點，即使看來很小的事，都可有自己的價值。」

讚嘆香港演員水平 岑樂怡曾參演美劇《Expats》與妮歌潔曼(Nicole Kidman)合作，今次回歸港劇，談到兩地分別時，她直言，「見識很多，原來外國劇組給演員很大自由度，他們一日拍3場戲，「香港一日拍20場已算少，可能你喊完下一場要大笑，笑完又好抑鬱，甚至跳樓，演員的情緒，真的要大起大落，要想得很清楚，亦要好清晰，難度好度。坦白講，我好欣賞香港的演員和製作，這樣拍戲仍可演得自然和好睇，演出水平絕不會比荷李活差。」強尼聞言大感鼓舞，「有你這句我們就安心了。」 學懂多接納體諒 原來阿妹拍畢《祓魔》後，報讀了大學的人類學課程，分析不同人的觀點和解讀，對演戲大有幫助，「起初覺得端木零是怪人，孤僻又脾氣怪不想跟她相處，但現在胸襟廣闊了，例如為何一個人會脾氣，背後總有原因或經歷，現在多了一份諒解和接納。」