弊傢伙！我要去祓魔｜強尼拍到疑神疑鬼帶身物護體 岑樂怡驚有靈界朋友仔探班

由強尼(許博文)、岑樂怡和王頌茵主演的ViuTV新劇《弊傢伙！我要去祓魔》將於今晚(10日)起首播，昨日(9日)曾執導電視劇《暖男爸爸》的導演戚家基，聯同強尼、岑樂怡(阿妹）、王頌茵(Kathy仔）、黃奕晨（Dixon）、莊韻澄、米露迪、余曉彤(Hidy）等，現身旺角及銅鑼灣街頭大派劇中平安符，為電視劇造勢。新正頭推出一套人鬼大戰劇集，導演戚家基表示百無禁忌，Kathy仔和應道：「新一年，就等我哋套劇祓除惡魔。」阿妹續稱：「我哋呢套唔係鬼片，係一套二次元中二病非靈異有今生冇來世嘅神劇，好感動又好搞笑。」強尼則希劇集可給觀眾喘息空間，「大家嘅生活都攰喇，嚟緊四個禮拜，每晚俾一粒鐘大家放空下啦！」

《弊傢伙！我要去祓魔》講述毛無邪(強尼飾)曾是風水玄學界的燦爛新星，擁有召喚式神和與鬼神溝通的技能，但因一時貪念釋放了一百零八隻惡鬼，引發人間浩劫。如今，他靈力盡失，因贖罪而踏上捉鬼之路，與端木零(岑樂怡飾)和路嘉敏(王頌茵飾)受理各種軀鬼工作。 強尼長髮的造型獲封「玄學界鄭伊健」， 擔正演捉妖大師的他表示，當屋企人知道自己要拍靈異題材的劇集，都會給他護身物件傍身，笑稱：「最主要係唔想我帶啲污糟嘢返屋企。」不過頭幾日因為自己很疲倦，加上又弄傷膊頭背脊，所以睡覺時也有疑神疑鬼，聽到聲音之餘亦見到影像，自己很少會有這情況出現。幸好當膊頭背脊好得七七八八之後，這情況便沒再出現。



岑樂怡自爆頻頻「焗蟹」 岑樂怡(阿妹)雖擔任《晚吹-總有一瓣喺左近》主持多年，但首次參演靈異題材電視劇，要到一些有歷史價值的地方拍攝時，坦言有少許害怕，擔心有靈界朋友來探望大家，「因為我哋做襯晚吹，其實已經會有一群嗰啲朋友仔嚟聽嚟睇，更何況我哋係做戲劇喎，件事更好睇，所以講真我有少少驚嘅。」 是次劇集許博文（強尼）、王頌茵（Kathy仔）和岑樂怡（阿妹）聚首拍劇，Kathy仔與強尼和阿妹有不少對手戲，她坦言因大家太熟絡經常笑場，還說：「尤其對住阿妹嘅時候，因為佢角色偏向魔tone，但自己就勁hyper，我勁hyper嘅時候阿妹就木無表情，佢又要忍笑喎，所以有陣時佢『焗蟹』，有陣時就我『焗蟹』。」

《弊傢伙！我要去祓魔》第一集(2月10日)劇情大綱 安平市18年前發生百鬼夜行，被《玄門正宗》平息，但仍然有許多人看到鬼。毛無邪（許博文飾）是個無牌風水師，靠騙人過日子。端木零（岑樂怡飾）是個極度社恐的玄學咒術高手。化妝師路嘉敏（王頌茵飾）是個陰陽眼，到處看到鬼但扮看不到。青年春樹（黃奕晨 飾）因被發現有陰陽眼，被玄門正宗送去修靈學園LUCKYLAND接受陳丹心姑娘（莊韻澄 飾）治療，同學阿木（李健邦 飾）警告春樹千萬不要回應任何陳姑娘的邀請，原來LUCKYLAND學員中的陰陽眼都會被送去讓《玄門正宗》會長萬無極（朱栢謙 飾）吸食靈力。路嘉敏的化妝客人KOL花花（章尾而 飾）撞鬼，找無邪除靈，但嘉敏發現無邪是靠騙的，他完全看不到房間裡的怨靈。敏和無邪發現被怨靈尾隨，但當他們碰到端木零，怨靈就消失了。