「彭順小三」李悅彤最新家庭照現幸福肥 曾於IG呼籲女孩子不要盲目減肥

現年34歲嘅李悅彤（Liddy），八年前被爆出搭上李心潔導演老公彭順而成名，被網友封為「最強小三」，當時心潔決定原諒老公，更發表聯合聲明表示會共同面對。後來Liddy家中發生巨變，令其受到多重打擊，淡出演藝圈，閒時仲會做KOL喺網上分享烹飪及育兒片。去到2018年，Liddy低調嫁澳門富商鮑偉業（Ivan），同年誕下囝囝Elijah，專心相夫教子，過住幸福少奶奶生活。近日佢喺社交網站上載最新家庭照，Liddy身形明顯發福同圓潤咗唔少，甚有「貴婦味」。

近日李悅彤喺社交網站上載一張與老公慶生嘅最新家庭照，相中Liddy剪咗一頭短髮，及一身貴婦打扮，與老公及囝囝前往高級餐廳用膳，一家三口幸福美滿。Liddy喺成為人母後，佢冇好似啲星媽咁極速修身，反而享受幸福肥。

「女孩子千萬不要盲目減肥」

今年佢曾喺社交網站發文：女孩子千萬不要盲目減肥，到你年紀越來越大的時候，你就會知道脂肪在臉上的重要性。為什麼人老面頰會有下陷皺紋，就是臉部沒有脂肪充撐著，一個女孩會讓人感覺年輕漂亮，總是因為臉上有澎澎的感覺，這是充滿著骨膠原和脂肪填充著的原因，所以一當有人說我圓圓潤潤，脹卜卜的時候，我都會很開心的說聲謝謝的，我也很開心本來短短圓圓胖胖，是我的臉型也是我的標誌，就算以前瘦的時候，臉和身上也是肉肉的 (我藏得比較好），所以珍愛享受自己的每一個獨有的階段吧！不要總想著改變一些什麼，總埋怨現在的情況和狀態，其實再過幾年十幾年，你就會開始懷念當初，曾經被你嫌棄的那個時候，那為什麼總要在後悔的漩渦中浮沉，而不好好享受現在所擁有的一切呢？」

李悅彤Liddy

李悅彤IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載