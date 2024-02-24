《從今以後》成香港史上第二部獲泰迪熊獎電影 李琳琳出山作報捷

《從今以後》揚威海外，成香港史上第二部勇奪柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片的電影！柏林影展於今早（德國時間23日）頒發泰迪熊獎，《叔．叔》編劇兼導演楊曜愷以劇情片《從今以後》獲獎，這也是事隔十多年後香港再次獲泰迪熊獎。導演楊曜愷在社交媒體表示：「超級開心！我們在柏林影展獲得了泰迪熊獎！我要感謝《從今以後》的演員和團隊令我夢想成真！」

導演楊曜愷更感性表示：「從2020年開始展開《從今以後》劇本創作之旅。輾轉四年後，終於能在柏林影展進行世界首映。我們十分榮幸觀眾及評論人的反應好評如潮，贏得泰迪熊獎更是錦上添花！《從今以後》即將在香港上映，希望香港觀眾亦會同樣擁愛這套電影。我們迫不及待將《從今以後》帶回香港！昨晚是一趟夢想成真之旅，希望不在場的嘉雯與其他工作人員能與我們遠距離分享這份喜悅。」

主演區嘉雯一早起來就收到好消息：「今早起來收到楊導演的捷報，十分開心，我們團隊的努力得到肯定，看見Ray拿着Teddy Award的照片及團隊慶功宴的照片，好開心呀！」李琳琳興奮表示：「首先，我要恭喜導演楊矅愷以及《從今以後》全體，有機會參與演出令我獲益良多。《從今以後》得到柏林影展 Teddy Award 最佳劇情片獎係導演及全體人員用心合作的最佳回報。《從今以後》在香港上映時請大家多多支持！」

柏林影展泰迪熊獎創設於1987年，1992年正式成為柏林影展官方所頒發的獎項之一，泰迪熊獎是表彰以LGBTQ+為題材的電影獎項，向來有同志電影獎項的最高榮譽之稱，每年會頒發一部最佳劇情片，一部最佳短片和一部最佳紀錄片。影展期間，凡以LGBTQ+題材創作的劇情片、紀錄片、短片皆有機會獲獎。《從今以後》入選本屆柏林影展全景單元(Panorama)，亦一舉為香港再度拿下泰迪熊獎，更是華人電影圈第3次獲泰迪熊獎最佳劇情片的肯定。

德國時間2月24日，第74屆柏林影展全景單元(Panorama)觀眾獎揭曉，全景單元觀眾獎於1999年設立，由參加柏林國際電影節的觀眾親自投選出心目中最喜愛的全景單元影片。 本屆柏林影展全景單元共展映了31套電影，有效選票超過24,000張，《從今以後》再下一城榮獲柏林影展全景單元觀眾獎第三位！