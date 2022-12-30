《心靈師》劣評不斷 網民批評劇情老土似睇教育電視 籲罷睇：推到腰斬

ViuTV新劇《心靈師》喺Boxing Day（26日）首播，由身兼監製嘅李璨琛、ERROR成員何啟華（Dee）、劉蘊晴、陳嘉倩、姜文杰、楊詩敏及林明禎等人主演，劇情主要講述各種都市常見的精神病案例，從中合力解開患者心結的故事。 不過劇集由未播出，去到而家播映中都被網民瘋狂劣評，而日前李璨琛（Sam）亦有回應網民嘅批評。

李璨琛近年專注內地發展，不時上載無厘頭影片到抖音，當中令網民不滿嘅係佢曾經喺8月時上載影片，影片中佢掛住一個警察證件帶，阻止外國人用過期嘅糖果拐帶小朋友，佢問小朋友呢個外國人係唔係佢爸爸，然後再同小朋友講「這個世界上只有一個爸爸」，而字幕就寫「只有一個中國」，另外佢仲轟外國人「這裡是中國講中文」。

而《心靈師》搵嚟佢身兼監製及主演，結果劇集喺未播出，去到而家播映中都被網民瘋狂劣評，留言話要罷睇，例如「睇左3分鐘 一睇到條友就熄左機」、「推到腰斬，罷睇李長官」、「每晚都要講一次：無睇，純粹只因為有李長官」、「其實真係1個人浪費成套劇及其他演員嘅努力」、「明明有Dee 哥同明禎, 點解要加佢落去破壞成套野」及「開套比dee哥擔正啦」等等。日前李璨琛（Sam）接受傳媒訪問時亦有回應網民嘅批評，佢就話：「我冇諗過呢方面嘅嘢。」

網民批劇集冇做好資料搜集

除咗呢個原因之外，唔少有睇《心靈師》嘅網民都批評劇集悶又離地、劇情老土、似睇教育電視及劇集冇做好資料搜集等等，留言「就算無視李長官，都冇辦法睇落去，又悶又離地又totally no sense，一個咖啡師勁過哂專業嘅精神料，好似係李長官監製？佢係咪FF太多變到咁自戀？」、「仲衰過教育電視，說教到不行，又膚淺，1集未完即棄！」、「係有啲悶！對唔住 Dee gor。唯有等睇你下一套大誠實家」「尋晚試下睇，睇咗半個鐘，真係睇唔落去，幾個演員都唔好睇，講咩女鬼，劇情又悶」、「悶到抽筋，對白好似念書，冇感情!」、「年尾超悶廢劇,悶到嘔泥 失眠喜訊,有助催眠」及「呢套劇實在太似睇緊《鏗鏘集》我都唔識講係好睇定唔好睇」等等。

《心靈師》

《心靈師》劇照

《心靈師》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載