《忠烈楊門》圓滿落幕 阿姐：幸得施姐鼓勵

連日來阿姐、施姐等幕後人員，都會緊密檢討及改進，務求把演出盡善盡美，而昨晚謝幕時觀眾反應熱烈安哥之聲不絕，一眾演員更三度謝幕，阿姐謝幕時表示 : 「連續4晚嘅演出終於完成，實在有些不捨，多謝連日來大家的支持，給予很多意見，就個人而言是上了一課，因為從未演過佘太君角色，唱平喉又做老人家是從沒試過，雖然自己跟那個角色的年紀也差不多！」阿姐好多謝台前幕後對她的照顧，也辛苦音樂師傅和武師兄弟姊妹，還有施姐給予機會，令她愛上佘太君這個角色。

吳美英：未見過如此大陣容

藝術總監吳美英表示，最感動是眾志成城下，原來可以完成這麼大型的戲，「本劇集合四、五個劇團文武生、花旦同台演出，大家都付出體力、努力，甚至唱功都呈現出最好的一面，自已從未嘗見過如此陣容龐的演出。」美英姐問觀眾：「今晚演出係咪值回票價 ?」 台下觀眾拍掌和應話：「係呀 ! 」

施姐在台上亦表示，對這台劇依依不捨，「今次是完滿演出，我最大感受是第一次做群戲長劇，其實各方面都有不足，希望大家能夠體諒，亦期待不久將來《忠烈楊門》再會以全新面貌與大家見面。」