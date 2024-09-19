《忠烈楊門》慰勞宴 施姐宣布計畫重演 汪明荃盼演好佘太君

汪明荃(阿姐)出席由資深傳媒人彭美施(施姐)擔任總策劃兼出品人的新編粵劇《忠烈楊門》慰勞宴，該劇上映時一連4場均爆滿及贏得好口碑。施姐昨晚於西苑酒家舉行慶功宴，該劇大部份演員均抽空出席場面熱鬧，尤其近日工作繁多的阿姐坐足全場，更幸運抽到千元利是。一眾演員大合照時更以：「《忠烈楊門》，明年載譽重來，震撼全城。」 飾演佘太君被讚轉型成功的阿姐，坦言好想有機會再演佘太君，她說：「我一定會唱及演得更好！」慶功宴上，施姐致詞表示：「首先要多謝各位演員的落力演出，今次動用超過180位台前幕後通力合作，成就《忠烈楊門》，更加感謝觀眾對此劇的喜愛，自問還有很多改善空間，收集了很多好的建議，故若重演也必定首要把劇本修改好， 讓大家看到升級版的《忠烈楊門》。」施姐更透露例如已構思楊宗保(梁兆明飾)會在升級版中真身登場等。

《忠烈楊門》由汪明荃擔演佘太君，與一眾梨園出色文武生及花旦所演楊家將合作，連場激烈武打及唱出家國情，對於該劇已籌備升級版，她會否再演佘太君，阿姐表示：「很高興可以成身為《忠烈楊門》一份子，聽到施姐話會重演，對我亦好有幫助。因為俾我多一個機會，可以做得更好一點，未知重演會否和其他演出可會撞期，但我很希望可以配合得來。」 阿姐稱，第一次做老角，眼見每一位演員都好打得，這班年輕一輩演得很好，反覺自己不夠好，應該要再努力一些。阿姐認為她的不足在於：「我有些心怯，整個戲的負擔都很重。第一場演出自問演得唔好，當練習而己，後來熟練了亦暢順好多。」