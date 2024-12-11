「快樂小夥伴」出場被視廁所位 周杰倫感性帖文護航

台灣天王周杰倫在台北大巨蛋一連4場的演唱會圓滿結束就演唱會上，周杰倫除了找來江蕙、動力火車和五月天擔任嘉賓，周杰倫的「快樂小夥伴」包括好友柯有倫、師弟派偉俊、曹楊也都上台演唱。不過，有指不少觀眾都趁「快樂小夥伴」演唱時當作「廁所位」；昨日（11日），周杰倫在社交網感性帖文，分享演唱會邀請「快樂小夥伴」的用意，重情重義的他更提到當年的兄弟情。

周杰倫表示：「對快樂小夥伴的理解是一群從以前陪你共患難到現在，在無時無刻你需要他們在旁邊，他們就會出現的兄弟們。不管在拍戲 、演唱會 、任何恐慌、緊張、開心、興奮、各種情緒 ，他們都陪你經歷過，清楚的讓我感受到 ，我不是一個人 。」 周杰倫又大曬當年首次獲得金曲獎時，與柯有倫、Darren邱凱偉的合照，並提到當晚頒獎禮後，柯有倫從高雄載他回台北，一路的音樂夢，到現在都還在努力實現。接著，他感性表示：「沒有在公開場合謝謝他們，都是他們在感謝我 ，因為我不是一個肉麻的人。」周杰倫更打趣表示這篇感性的文章稍後會刪掉，最後，他感謝連續4場擔任主持的阿Ken：「這麼奇怪的主持方式 ，雖有點不解你到底在大聲什麼，但廣受好評，那也就算了。」