《怨泊》出現邪教亂倫情節 日活女優白川和子驚嚇演出

何超儀（Josie）主演驚慄新片《怨泊》本月底在港上映，除了早在《維多利亞壹號》已跟Josie合作的周浚偉（Lawrence）參演外，其他演出者可算是「全日」陣容，包括飾演刑警兄妹高橋和也及黑川智花、有現實中真正有幫人塔羅占卜的神婆的太田小姐，還有當年日活羅曼時期極具代表性的情色天后白川和子。



白川和子在戲中飾演民宿老婦人，亦是Sarah的母親名叫絹代，是一名邪教主腦；而絹代的母親當年是被迫來日本當妓女，絹代出生後不久就被賣給了一對英國夫婦，並在香港長大。在香港誕下Sarah和Sean後，絹代卻忽然回到日本，但她的母親千代每天晚上都以「活靈」的形式出現在她夢中，令她十分困擾。後來，當絹代與被關在地下室過著行屍走肉般的生活，她竟然與母親千代重逢，頓然令她失去理智。絹代自覺能讓她保持理智的唯一方法，就是轉向邪教，成為了哺乳聖女，也是她親手促成Sarah和Sean的亂倫，皆因邪教的繼承人必須是純正的血統。

