《怨泊》出現邪教亂倫情節 日活女優白川和子驚嚇演出

何超儀（Josie）主演驚慄新片《怨泊》本月底在港上映，除了早在《維多利亞壹號》已跟Josie合作的周浚偉（Lawrence）參演外，其他演出者可算是「全日」陣容，包括飾演刑警兄妹高橋和也及黑川智花、有現實中真正有幫人塔羅占卜的神婆的太田小姐，還有當年日活羅曼時期極具代表性的情色天后白川和子。
白川和子在戲中飾演民宿老婦人，亦是Sarah的母親名叫絹代，是一名邪教主腦；而絹代的母親當年是被迫來日本當妓女，絹代出生後不久就被賣給了一對英國夫婦，並在香港長大。在香港誕下Sarah和Sean後，絹代卻忽然回到日本，但她的母親千代每天晚上都以「活靈」的形式出現在她夢中，令她十分困擾。後來，當絹代與被關在地下室過著行屍走肉般的生活，她竟然與母親千代重逢，頓然令她失去理智。絹代自覺能讓她保持理智的唯一方法，就是轉向邪教，成為了哺乳聖女，也是她親手促成Sarah和Sean的亂倫，皆因邪教的繼承人必須是純正的血統。
電影中的人際關係撲朔迷離，Sarah和Sean的關係更令人讓人分不清他們是戀人還是姊弟，但實際上他們是親姊弟，Sean刻意隱藏身份去接近Sarah。對於這些錯綜複雜的關係，藤井秀剛導演表示：「Sarah和Sean是兄妹，警察小山田和真由美也是兄妹。這是刻意的安排，兩對兄妹倆關係並不相同，我需要塑造一個強烈的家庭形象。原則上，家庭是我們唯一可以相信的、可以依賴的，但家庭的崩潰才是最悲傷、最充滿怨恨的事，這猶如一場地獄般的噩夢。」白川和子年輕時以艷星身份發展，早在1967年加入色情電影業，曾有「日活救世主」、「日活女王」之稱號，她拍過山本晉執導的《牀上好手》、澤田介執導的《偷獵乳房》等；直到70年代，日活株式會社起飛，實行「浪漫、色情」路線，令她成為「日活羅曼」時期最具代表性女優，六年間拍攝超過200多部色情電影。白川和子曾短暫退出娛樂圈，於1976年重返影視界後「從良」不再拍色情片，參演過名導今村昌平導演的《我要復仇》（1979）、森田芳光的《家族遊戲》（1983）等等。近年參演的電影作品有福田壯志執導的《山女》、艾達帕納哈達執導的《二階堂家物語》、白石和彌的「日活百年」致敬作《雌貓們》。