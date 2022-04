新冠肺炎第五波疫情緩和,香港戲院關閉達104天,終於在上星期四起重開,雖然要遵守社交距離而影響入座率只得五成,但《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore)的開畫戰績亦頗理想,在港上映五天已破千萬票房,成績一枝獨秀,截至今晚7時的累積票房達1161萬港元,成為今次復業後的首套票房冠軍電影。

超級英雄上場

至於明天在港開畫的《蝙蝠俠》(The Batman)亦來勢洶洶,預售反應相當不俗,已有場次門票售罄及幾近爆滿,就連下星期三、5月4日上映的《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),也有院線已開始預售應市。