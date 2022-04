《哈利波特》衍生電影《怪獸與牠們的產地》第3集《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts:The Secrets of Dumbledore),上周五於北美開畫收4,300萬美元(約3.5億港元)票房,創下同系列電影票房新低。同系列2016年首集《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)開畫票房7,400萬美元,2018年的第2集《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts:The Crimes of Grindelwald)開畫票房收6,200萬美元。