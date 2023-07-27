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娛樂
2023-07-27 18:00:23

《恐懼鬥室》第10集首發海報 吸眼酷刑血腥升級

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《恐懼鬥室》第10集《Saw X》海報具創意。

《恐懼鬥室》第10集《Saw X》海報具創意。

講到荷李活血腥至極作品，除了《死神來了》(Final Destination)，還有大家熟識的《恐懼鬥室》(Saw)。首集於2004年上映，《詭屋驚凶實錄》恐怖大師溫子仁首次執導作品，講述變態狂魔綁架兩名男子囚禁在一間密室，將奪命酷刑器綁在他們身上，變態狂魔定下的遊戲規則要他們逃生，失敗者被酷刑器活生生弄死。《恐懼》系列今年去到第10集《Saw X》，首張宣傳海報極具創意。拼圖殺人狂被兩支透明導管插眼，可想像他如在法定時間內未能成功解謎，應有恐怖東西直入眼晴。《Saw X》時間線在第12集中間的劇情故事。男星Tobin Bell繼續飾演男主角John Kramer，女星Shawnee Smith回歸飾演Amanda Young。由《Saw VI》及《SawThe Final Chapter》導演Kevin Greutert執導。《Saw X》於今年929日上映。

Tobin Bell重返系列繼續飾演男主角John Kramer。

Tobin Bell重返系列繼續飾演男主角John Kramer。

每集被綁架的人也要同時間競賽，快過對方逃脫至保住命仔。

每集被綁架的人也要同時間競賽，快過對方逃脫至保住命仔。

為成功逃離，需要聽從指令進行，例如打毒針。

為成功逃離，需要聽從指令進行，例如打毒針。

《恐懼鬥室》的密室是電影特色之一。

《恐懼鬥室》的密室是電影特色之一。

穿肚扯斷手腳列限制級別

溫子仁執導的《恐懼鬥室》首集，僅用18日完成拍攝，2004年全球上映，總票房超過1億美元，成本120萬美元賺到笑，令片商Lionsgate決定開啟《恐懼》系列。之後8集也以血腥為賣點，每集的兇殘酷刑令人震驚，鐵鍊穿肚皮流出內臟再扯斷四肢已是等閒，撕破面皮再壓扁頭顱要幾血腥有幾血腥，心諗「咁都俾你諗到」。但一如電影系列愈拍愈差的慣例，熟口熟面橋段已無新意，票房每況愈下。最新一集《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》(SpiralFrom the Book of Saw)2021年上映，全球票房1.1億美元，叫做有起色。9月上映的《Saw X》可以期待下。

《恐懼鬥室》有幾血腥？

貴為荷李活著名恐怖片系列，雖然非每集也精彩，但血腥方面總有驚喜。

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