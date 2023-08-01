《愛回家》鄧永健Ivan 自爆有可能同「無知May」復合

在《愛•回家之開心速遞》中飾演「Ivan」的鄧永健(Jim)，昨日出席日式火鍋放題餐廳大將舉辦的「2023年度大將大胃王競選總決賽」，擔任大會司儀，他自言胃口不算大，因此十分佩服參賽者的驚人食量。提到他最近在劇中與劇中的女朋友「無知May」趙希洛分手，引起網上熱烈討論，Ivan卻直言唔覺得可惜，認為今次「分訊」反而覺得令角色更立體，問到會不會復合，他賣關子說現在是「開放式」。

談到與「無知May」趙希洛的往後發展， 鄧永健預告，「我哋嚟緊仲會一齊拍攝，但關係上有妙微的轉變，因為分開了都仍然是朋友，始終大家在同一間公司。故事上有更多變化，(在劇中仲可以做朋友嗎?)可以透露少少，我哋會係比朋友更好的朋友。(有復合的可能？)這個暫時開放式，有機會，大家可以繼續留意劇情。」

鄧永健又形容，今次分手令角色「更立體」，「因為一個人都有好多面，我哋已經做了情侶，分開後可以展現更多同層面，有不同面向。鄧永健又笑言不敢向編劇監製要求復合，因為各人都有自己工作，一切交由監製決定，「其實我反而想有事件發生，因為有事先有故事，如果中間有離離合合，最後先結婚都可以！過程長啲都無所謂（即係想長做長有？）係啦！」

鄧永健透露，最近除了忙於拍攝愛回家的工作之外，亦有為其他劇集客串，將在新劇《企業強人》飾演一名私家偵探，與他過往的角色有所不同，「我過去通常係做警察、古惑仔，或者辦公室職員，但係今次就可以做私家偵探，感覺幾有可塑性及挑戰性。」

同場令一位大胃王KOL雪兒大熱倒灶，以9分9秒時間完成屈居亞軍，她笑言平日都食很多，透露自己愛吃日本菜及香港茶餐廳，最鍾意吃壽司及拉麵，曾經去日本挑戰6kg魚生丼飯，吃完上面的魚生之後，但餘下的飯太乾吃不完，最終挑戰失敗。談到今次比賽，佢直言有點緊張，因為時間很緊迫，而且今次吃的咖喱豚肉拌麵沒有湯，對於參賽者有一定難度。