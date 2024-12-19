《愛．回家》再有成員離開 姜麗文結束與無綫7年賓主關係

姜麗文在《愛．回家之開心速遞》扮演工人姐姐Liza大受歡迎，但其角色早前已交代回家鄉嫁人，當時大家已猜測姜麗文將會離巢。今日她在社交平台正式宣布結束與無綫7年的賓主關係。《愛．回家之開心速遞》有不少角色先後離去，雖然有新血加入，但角色討論度並不高，網民多次留言建議重開另一故事。

姜麗文用英文寫道，「今天是我在TVB的最後一天，經歷了令人難以置信的7年旅程。這些年來，我在表演、主持和歌唱方面扮演了很多令人興奮和有挑戰性的角色。我學到了很多，成長了很多，我永遠感激我所獲得的機會。當我踏入人生的下一個篇章時，我對即將發生的事情充滿了興奮，將繼續全心投入演員和創作歌手的工作。我真的真的真的很熱愛我所做的事情，能夠追逐我的夢想，我感到很幸運！感謝所有多年來支持我的人。感謝你與我一起踏上這段旅程。我急不及待想與大家分享接下來的一切。」