《愛‧回家》「垃圾清」周梓盈升呢做人妻 低調嫁圈外男友

今日有報道指周梓盈日前低調嫁圈外男友Gary，人生展開另一個階段，而社交網站亦有其結婚照流出，從相片中所見周梓盈依足傳統喺早上穿中式裙褂出嫁，晚上換上白色露背婚紗喺酒店舉行婚宴，而姊妹團中有喺《愛‧回家之開心速遞》飾演李莫仇嘅張詩欣及前Donut成員何綽菲等等。

周梓盈被指年輕版萬綺雯

現年30歲嘅周梓盈，當年以「𡃁模組合」Donut出道，由於外貌同萬綺雯有幾分相似，所以一直被指係年輕版萬綺雯。當年佢因收入不穩，試過有幾個月係零收入，所以佢曾轉行做文員。不過喺三個月後，佢厭倦朝9晚5工作，所以決定就讀第26期藝員訓練班。加入無綫7年嘅佢，雖然有唔少演出機會，不過都係飾演一啲唔起眼嘅配角，所以一直未能獲得觀眾注意。直至喺《愛‧回家之開心速遞》飾演大小姐（林淑敏飾）新秘書「垃圾清」譚可清，喺劇中佢係一個單純又低調嘅有錢女，不時激到大小姐鬧爆佢。正當大家期待緊佢同Terry（李偉健飾）有冇機會可以成為CP嘅時候，周梓盈便離開劇組。離開TVB後，佢刪除IG帳戶，及鮮有更新社交網站。