《我推的孩子》真人版｜造型曝光被批廉價Cosplay 原作者赤坂明談感受

日本熱爆動漫《我推的孩子》昨日公開真人版造型，由乃木坂46前成員齋藤飛鳥飾演星野愛，電影版劇情以星野愛為主線，而劇集版則以阿奎亞為中心，起用Mr. Children主音櫻井和壽的星二代兒子櫻井海音扮演阿奎亞，演其雙胞胎妹妹露比的是女團=LOVE舊將齊藤渚，而有馬佳奈、黑川茜、MEM CYO則分別由原菜乃華、茅島水樹、Ano飾演。
真人版《我推的孩子》同時以電影及連續劇形式推出，劇集將於今年內透過串流平台Amazon Prime Video上架，電影版則由東映發行。6位主要選角的造型照昨天曝光即引起網民熱烈討論，再度有大熱動漫拍成真人版，日本網民反應相當兩極，有人表態期待，卻有人批評真人版《我推的孩子》似足廉價Cosplay，對於坊間反應，原作者赤坂明也發表評論。
赤坂明透過製作方Amazon Prime Video發文表示，《我推的孩子》是描述演藝圈的作品，也有漫畫被改編真人版的議題，不會只說好的，也有說出批評，因此想過或許《我推的孩子》不會有拍真人版的時候，當真人版拍攝企劃邀約找上門，那時心情會問自己「真的沒問題嗎」，但是正因為故事描述演藝界，並非單是以漫畫家的視角，而是以真正的演藝人來演繹這個故事會是怎麼樣的，而且結果又是如何呢？赤坂明說：「我自己非常感興趣，大家不也是嗎，請大家一起關注這個答案。」《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果負責作畫，由2020年開始於《週刊YOUNG JUMP》連載，之後推出單行本，銷量超過1,500萬冊。《我推的孩子》講述婦科醫生雨宮吾郎迷戀偶像女團成員星野愛，某日，星野愛突然出現在他任職的醫院，為偶像檢查時發現她懷有雙胞胎，同時他亦遭殺害。星野愛誕下龍鳳胎，當吾郎睜開眼睛時，發現自己投胎成為了星野愛的兒子。兒子阿奎亞重生長大後，開始逐步追查媽媽死亡的真相，故事描述演藝圈暗黑內幕及寫實描述圈中現狀，當中有一段是露比談及漫畫改編真人劇，向經理人抱怨改得面無全非，內容一針見血堪稱是名場面。