熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-25 12:09:05

《我推的孩子》真人版｜造型曝光被批廉價Cosplay 原作者赤坂明談感受

分享：
《我推的孩子》真人版｜造型曝光被批廉價Cosplay 原作者赤坂明談感受

《我推的孩子》真人版將於今年內推出。

日本熱爆動漫《我推的孩子》昨日公開真人版造型，由乃木坂46前成員齋藤飛鳥飾演星野愛，電影版劇情以星野愛為主線，而劇集版則以阿奎亞為中心，起用Mr. Children主音櫻井和壽的星二代兒子櫻井海音扮演阿奎亞，演其雙胞胎妹妹露比的是女團=LOVE舊將齊藤渚，而有馬佳奈、黑川茜、MEM CYO則分別由原菜乃華、茅島水樹、Ano飾演。

真人版《我推的孩子》同時以電影及連續劇形式推出，劇集將於今年內透過串流平台Amazon Prime Video上架，電影版則由東映發行。6位主要選角的造型照昨天曝光即引起網民熱烈討論，再度有大熱動漫拍成真人版，日本網民反應相當兩極，有人表態期待，卻有人批評真人版《我推的孩子》似足廉價Cosplay，對於坊間反應，原作者赤坂明也發表評論。

《我推的孩子》第二季動畫即將推出。

《我推的孩子》第二季動畫即將推出。

赤坂明透過製作方Amazon Prime Video發文表示，《我推的孩子》是描述演藝圈的作品，也有漫畫被改編真人版的議題，不會只說好的，也有說出批評，因此想過或許《我推的孩子》不會有拍真人版的時候，當真人版拍攝企劃邀約找上門，那時心情會問自己「真的沒問題嗎」，但是正因為故事描述演藝界，並非單是以漫畫家的視角，而是以真正的演藝人來演繹這個故事會是怎麼樣的，而且結果又是如何呢？赤坂明說：「我自己非常感興趣，大家不也是嗎，請大家一起關注這個答案。」《我推的孩子》由赤坂明原作、橫槍萌果負責作畫，由2020年開始於《週刊YOUNG JUMP》連載，之後推出單行本，銷量超過1,500萬冊。《我推的孩子》講述婦科醫生雨宮吾郎迷戀偶像女團成員星野愛，某日，星野愛突然出現在他任職的醫院，為偶像檢查時發現她懷有雙胞胎，同時他亦遭殺害。星野愛誕下龍鳳胎，當吾郎睜開眼睛時，發現自己投胎成為了星野愛的兒子。兒子阿奎亞重生長大後，開始逐步追查媽媽死亡的真相，故事描述演藝圈暗黑內幕及寫實描述圈中現狀，當中有一段是露比談及漫畫改編真人劇，向經理人抱怨改得面無全非，內容一針見血堪稱是名場面。

Ad Block
日本超人氣動漫《我推的孩子》正式宣布製作真人版劇集、電影。

日本超人氣動漫《我推的孩子》正式宣布製作真人版劇集、電影。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受