《我推的孩子》真人版｜造型曝光被批廉價Cosplay 原作者赤坂明談感受

日本熱爆動漫《我推的孩子》昨日公開真人版造型，由乃木坂46前成員齋藤飛鳥飾演星野愛，電影版劇情以星野愛為主線，而劇集版則以阿奎亞為中心，起用Mr. Children主音櫻井和壽的星二代兒子櫻井海音扮演阿奎亞，演其雙胞胎妹妹露比的是女團=LOVE舊將齊藤渚，而有馬佳奈、黑川茜、MEM CYO則分別由原菜乃華、茅島水樹、Ano飾演。

真人版《我推的孩子》同時以電影及連續劇形式推出，劇集將於今年內透過串流平台Amazon Prime Video上架，電影版則由東映發行。6位主要選角的造型照昨天曝光即引起網民熱烈討論，再度有大熱動漫拍成真人版，日本網民反應相當兩極，有人表態期待，卻有人批評真人版《我推的孩子》似足廉價Cosplay，對於坊間反應，原作者赤坂明也發表評論。