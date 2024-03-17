「打波先嚟落雨」廣告成經典　小主角變大隻仔吐心聲：曾被同學取笑過

相隔23年，廣告中嘅四眼男仔鄭仲軒（Eric）已經長大成人，當年嘅純情小男孩已經變成一個爆肌大隻仔。醉心於健身嘅佢，現時已經幾乎全身爆肌，仲參加過唔少健身比賽，更試過獲得冠軍，目前仲開設健身中心及擔任健美比賽評判。

相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中必定包括社會福利署2001年生命教育廣告對白：「打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我？」。

當人生體驗及爭取曝光

近日由譚玉瑛及何基佑主持嘅《QK玉瑛室》邀請鄭仲軒擔任嘉賓，佢就話現時唔係太想有人認得出佢就係廣告中嘅四眼男仔，而佢自己亦冇主動公開身份，原因係佢覺得唔係一件值得講嘅事情。

之後，鄭仲軒再話當年佢拍完呢個廣告後，返學嘅時候曾經被同學取笑過，佢喺離開校園及投身社會後都冇同人講過，係被朋友出賣。對於呢個廣告係香港人心目中嘅經典，佢就覺得係一個好有趣嘅回憶。佢仲話之前好抗拒，不過而家人大咗就唔覺得係一回事，當人生體驗及爭取曝光。