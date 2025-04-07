「扮嘢王」李思捷自爆模仿女星有難度 澳門放笑彈無意挑戰棟篤笑

「扮嘢王」李思捷向來以幽默搞笑風格深受觀眾喜愛，早前他驚喜現身內地頂流音樂節目《聲生不息・大灣區季》，與「福祿壽」拍檔阮兆祥「神模仿」林子祥同葉蒨文，獲觀眾一致好評。在內地掀熱話後，李思捷隨即又馬不停蹄到澳門舉行「李思捷百變天王笑唱會2.0」大放笑彈，期間吸引大批觀眾入場 ，反應熱烈，並拍板於四月底在佛山加開大型笑唱會。

李思捷在今次笑唱會獻唱了不少快歌，並「開箱」了多首從未在台上唱過的歌曲，及10年前由他創作的《後備》，為笑唱會帶來不少新鮮感，而李思捷花了大量心力編排笑唱會，為的只是想給觀眾帶來一個愉快的晚上；在笑唱會中，當然不少得最擅長的模仿表演，今次李思捷模仿了劉德華、張學友、呂方、張國榮等歌聲演出，問到云云「扮嘢」當中，哪一次模仿最令他有成功感？李思捷表示：「每次演出，只要有掌聲同笑聲，已有成功感，好似扮四大天王、秋官（鄭少秋）、蔡楓華都好成功感。」雖然李思捷堪稱為扮嘢王之一，不過他指對於模仿女歌星仍有難度：「模仿外貌唔難，但最難係模仿女性聲線，又要唱得好，需額外花時間勤力練習。」

單飛演出冇唔慣 過往，李思捷經常以「福祿壽」跟兩位好兄弟王祖藍、阮兆祥四處開騷，今次笑唱會中，李思捷「撇低」好兄弟單飛上陣，未知他可有不習慣？李思捷笑言已經慣晒，因為祖藍主力發展內地節目，而祥師兄則有個人棟篤笑，三人在各自的領域努力。問到李思捷可會效法阮兆祥挑戰揀篤笑？他斬釘截鐵表示暫時無意挑戰，他指開棟篤笑看似簡單，但做一次棟篤笑需投放以年計的時間、心力去創作笑話，他說：「以『大師兄』黃子華、許冠文為例，佢哋兩位前輩需要花費2至3年先創作到一次棟篤笑，要喺台上講足兩個鐘引人笑係好難嘅事情，如果笑唔出，就會浪費咗觀眾兩個鐘時間，自己又瘀，所以引人笑，係難過唱一首好歌，因為唱歌可以練，但引人笑要到現場先知道觀眾反應，所以一定要有肯定性先可以去做呢件事。」